ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Племінник Єлизавети II став найзавиднішим нареченим: фото гарячого красеня

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 18 січня 2021 15:51
Племінник Єлизавети II став найзавиднішим нареченим: фото гарячого красеня Внучатий племінник Єлизавети II Артур Чатто став завидним нареченим (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Артур Чатто, внучатий племінник королеви Єлизавети II, відтепер носить звання найзавиднішого нареченого британської королівської сім'ї. На цьому "посту" 21-річний хлопець змінив принца Гаррі.

У мережі Instagram спливло відео з тренуваннями красеня, яке справило справжній фурор. Юнак у відмінній фізичній формі, оскільки веде активний спосіб життя, багато займається спортом і вчить цьому своїх шанувальників.

Внучатий племінник Єлизавети II вчить, як правильно качати м'язи (відео: instagram.com/boundfitness)

Племінник Єлизавети II став найзавиднішим нареченим: фото гарячого красеня

Артур Чатто (фото: instagram.com/artchatto)

Артур навчається в університеті на факультеті географії, а також підробляє персональним тренером у фітнес-залі в шотландському місті Единбург. Дівчата прийшли в захват від зовнішності юнака і закидають його коментарями, називаючи "королем Артуром".

Племінник Єлизавети II став найзавиднішим нареченим: фото гарячого красеня

Внучатий племінник Єлизавети II виріс красенем (фото: instagram.com/artchatto)

Хлопець є онуком молодшої сестри королеви, нині покійної принцеси Маргарет, і Ентоні Армстронг-Джонса, графа Сноудона. Мама Артура - леді Сара Армстронг-Джонс. Дочка принцеси Маргарет вийшла заміж за художника і колишнього актора Деніеля Чатто в 1994 році.

Племінник Єлизавети II став найзавиднішим нареченим: фото гарячого красеня

Артур Чатто (фото: instagram.com/artchatto)

Артур займає 26-е місце в черзі на престол. Спортивний молодик влітку минулого року разом з командою обігнув на веслах Великобританію, подолавши понад 3000 кілометрів, щоб зібрати гроші на благодійність.

Племінник Єлизавети II став найзавиднішим нареченим: фото гарячого красеня

Артур Чатто вважається завидним нареченим (фото: instagram.com/artchatto)

Раніше ми писали, що ще одного сина королеви Єлизавети II викрили у зраді, причому закрутив він із зіркою реаліті-шоу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Єлизавета II
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Суд заарештував Навального на 30 діб
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Суд заарештував Навального на 30 діб