Для плюс-сайз і не тільки: стиліст показала, як одягатися, щоб виглядати стрункішою
Всі ми знаємо, є речі, які "повнять", навіть якщо ви - худа і струнка модель. А є речі, які роблять "стрункішою" - і Ви отримуєте компліменти з приводу фігури, навіть якщо точно знаєте, що набрали пару зайвих кіло.
У своєму Instagram стиліст Ксенія Пуртова розповіла, як одягатися, щоб завжди здаватися ще стрункішою.
Хочете навчитися оформляти свою фігуру? Я вирішила вам показати, як можна виглядати краще за допомогою одягу і нехитрих правил. Цей простий інструмент, щоб виглядати ще стрункішою!
Як одягатися, щоб виглядати стрункіше
1. Вибирайте широкі бретелі на топах
2. Забудьте про "глухі коміри".
3. Якщо жакет - то напівприталений.
4. Вибирайте матові фактури.
5. Вибирайте "правильні" шорти.
Андре Тан показав, яка довжина одягу ідеально підійде різним типам фігури: схема
6. Одягайтеся по фігурі.
7. Джинси вибирайте вільного крою.
Ці прості правила зроблять вас стрункішими (фото: instagram.com/shopwithme.blog)
Раніше ми писали, як носять татові сандалі влітку 2021 топові фешн-блогери.