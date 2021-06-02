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Переможець "Голосу країни" розповів, чому вирішив одружитися в 19 років

Автор: Людмила Жукова

Переможець популярного українського шоу " Голос країни" Роман Сасанчин нещодавно оголосив про своє рішення одружитися. І хоч хлопцеві всього 19 років налаштований він рішуче. Обраницю юнака звуть Іванка і їй 23 роки.

В ефірі телеканалу "1+1" Роман повідомив, що причиною його вступу в шлюб не є вагітність коханої дівчини.

Журналісти поставили запитання Роману, чи не є цікаве положення Іванни причиною раннього шлюбу, на що юнак розсміявся. Він повідомив, що всьому свій час і зараз закохані хочуть пожити для себе.

"Взагалі, як Бог дасть. Все має відбутися свого часу", - сказав артист.

За словами Сасанчина, пара ще не визначилася з датою реєстрації шлюбу.

Також Роман сказав, що взагалі склалося за іншим сценарієм, ніж він думав.

За словами артиста, він хотів зробити пропозицію коханій у Тернополі на тому місці, де вони колись познайомилися. Але дівчина не змогла прийти в цей час і Роман вирішив йти ва-банк. Він прийшов до неї додому і запропонував руку і серце, коли вона стояла в піжамі.

Нагадаємо, що пара познайомилася минулого року в загальній компанії. Вже через пару місяців після доленосного знайомства закохані вирішили жити разом у київській квартирі, яку Роман виграв на "Голосі країни".

Роман Сасанчин пояснив, чому вирішив одружитися

Як ми раніше писали, Потап і Настя Каменських відзначили другу річницю весілля. Пара обмінялася зворушливими посланнями в особливий день.

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