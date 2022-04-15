RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переможець Голосу країни розлучається з дружиною через пару місяців після весілля: ми більше не сім'я

Роман Сасанчин більше не разом з дружиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Переможець Голосу країни 20-річний Роман Сасанчин розлучається з 24-річною дружиною Іванною. Нещодавно у парочки народився первісток - дівчинка.

Про це його дружина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами Іванни, про розрив вони почали замислюватися більше місяця тому. Відзначимо, що парочка одружилася в грудні 2021 року, тобто прожила в шлюбі всього кілька місяців.

"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю - з часом переболить", - написала Іванна.

Роман Сасанчин розлучається з дружиною

Відзначимо, що сам Сасанчин поки ніяк не прокоментував розставання з дружиною.

Роман Сасанчин і його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Через кілька місяців після знайомства пара стала жити разом. Після одруження взимку у них народилася дочка - малятко Елізабет.

Роман отримав квартиру в Києві в якості призу за перемогу в шоу і спочатку парочка жила там, але після вирішила переїхати в Тернопіль, а квартиру продати.

Роман Сасанчин та Іванна переїхали до Тернополя після Києва (фото: instagram.com)

Нагадаємо, що за час війни оголосили про розлучення співак Дантес і Надя Дорофєєва.

Читайте LITE в Google News
Роман Сасанчин