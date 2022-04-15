Переможець Голосу країни розлучається з дружиною через пару місяців після весілля: ми більше не сім'я

За словами Іванни, про розрив вони почали замислюватися більше місяця тому. Відзначимо, що парочка одружилася в грудні 2021 року, тобто прожила в шлюбі всього кілька місяців.

"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю - з часом переболить", - написала Іванна.

Роман Сасанчин розлучається з дружиною

Відзначимо, що сам Сасанчин поки ніяк не прокоментував розставання з дружиною.

Роман Сасанчин і його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Через кілька місяців після знайомства пара стала жити разом. Після одруження взимку у них народилася дочка - малятко Елізабет.

Роман отримав квартиру в Києві в якості призу за перемогу в шоу і спочатку парочка жила там, але після вирішила переїхати в Тернопіль, а квартиру продати.

Роман Сасанчин та Іванна переїхали до Тернополя після Києва (фото: instagram.com)