Переможниця "Холостяка 11" розповіла, як схуднути на 16 кг. Ось ці прості правила

"Свого часу, я за 6 місяців інтенсивної роботи над собою, схудла на 16 кг", - зізналася дівчина.

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона зазначила, що схуднути допоможе тільки робота в комплексі. Крім того, необхідно навести порядок у всіх сферах свого життя. За такої умови у вас буде гарне і здорове тіло.

Правильне харчування

Не потрібно дотримуватися ніяких дієт і не робити ніяких жорстких обмежень в їжі. У раціоні має бути риба, м'ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи. При цьому не потрібно їсти нічого жирного, мучного і смаженого.

Виключити солодке

Анна зазначила, що заміняла солодке фітнес батончиками з горіхів і сухофруктів. Крім того, можна їсти зефір. Вона також нагадала, що залежність від солодкого - одна з найбільш сильних залежностей у світі.

Пити воду

За словами Богдан, воду треба пити багато. При цьому дуже важко себе змушувати, але це треба робити.

Тренування і спорт

Спорт - невіддільна частина нашого життя. Тренування допомагають не тільки схуднути, але і підіймають настрій і заряджають енергією.

Любити себе і своє тіло

Переможниця Холостяк 11 зазначила, що це найважливіший пункт.

"Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це - для себе! Не зациклюйтеся на вагах - робіть більше своїх фото в білизні, щоб оцінити результат", - написала Богдан.

Також вона зізналася, що у неї є розтяжки і вони з'являються у більшості дівчат, тому в цьому нічого такого немає.

"Не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури", - додала дівчина.