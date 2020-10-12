Що подарувати на День захисника України: найоригінальніші ідеї

З 14 жовтня 2014 року ми щорічно святкує День захисника України. В цей день прийнято вітати всіх тих, хто стоїть на захисті нашої країни – листівками, теплими словами, застіллями та подарунками. Що оригінального можна придумати для подарунка своєму захиснику – читайте нижче.

Lite поспілкувався з представниками різних інтернет-магазинів подарунків і поцікавився, які подарунки українці найчастіше обирають на День захисника України. Як виявилося, список досить простий:

фляга з українською символікою;

набір чарок з українською символікою;

глобус;

сорочка;

домашній халат;

поясна сумка;

тапки;

набір "шкарпетки, труси, бритва і гель для гоління";

металеві кубики для охолодження міцних напоїв.

Проте ми вирішили також поцікавитися у експертів, які подарунки будуть оригінальними і актуальними до Дня захисника України в 2020 році.

Як вибрати подарунок

Надто дорогий подарунок зробить пролом у вашому бюджеті і введе в оману винуватця події та гостей, які прийшли з менш дорогими презентами. Якщо ви опинилися в колі рівних за статусом людей, які не звикли обмежувати себе у фінансовому плані, орієнтуйтеся виключно на свій бюджет і переваги обдаровуваного.

Скупість при виборі подарунків недоречна. Навіть якщо ви не можете собі дозволити купівлю якісної речі, це не привід дарувати дешеву панчішно-носкову продукцію, немодні або старі речі (за винятком коштовностей та антикваріату).

У випадку з Днем захисника України варто ставити акцент саме на символах української національності. Якщо вибирати з декору виробу – доречна буде Петриківський розпис, традиційна червоно-чорна вишивка. Також це можуть бути вироби, необхідні саме для захисту – зброя (або його макети), предмети самооборони, речі, корисні для знаходження за межами цивілізації.

Оригінальні подарунки на День захисника України

Актуальні ідеї для подарунків до Дня захисника України в 2020 році:

козацька шабля;

похідний рюкзак;

якісний швейцарський ніж;

срібний або золотий кулон з українською символікою;

шкіряний гаманець з тисненням з української символіки;

предмети декору з Петриківкою;

макет зброї;

скретч-карта України та світу

З незвичайних інтерактивних подарунків сертифікати можна вибрати, наприклад, на стрільбу з лука або бойової зброї. Для чоловічого колективу підійде сертифікат на гру в пейнтбол – учасники будуть ховатися в укриттях, ховатися за барикадами і цілитися один в одного патронами — кульками з фарбою. Для чоловіків, які люблять комп'ютерні ігри-шутери – це найкращий варіант. Також можна піти в "квест-кімнату" відповідної тематики. Серед інших популярних сертифікатів, які дарують чоловікам цей день – навчальний політ на літаку, катання на всюдиході, потів в аеротрубі, екстремальне водіння, тест-драйв суперкара і багато інші.

Питання вибору подарунка також залежить від того, наскільки вам близька людина – якщо це колеги, подарунок може носити чисто символічний характер. Серед таких – футболки, кружки, сумки, кепки з символічним принтом, набори "фляга+чарки".

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які ще три важливих свята відзначаються 14 жовтня. Про них треба знати!

Також ми розповідали, скільки в українців буде вихідних у жовтні.