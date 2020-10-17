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Погода в Україні ще порадує потеплінням: синоптик обнадіяла прогнозом

Автор: Володимир Костирін

Синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на найближчий тиждень

Погода в Україні буде переважно без опадів найближчим часом, адже нинішній циклон витіснить на північний схід і повністю прожене з країни антициклон із заходу Європи. Вже через кілька днів на зміну прохолоді прийде потепління.

А поки що українців чекає в неділю і першій половині наступного тижня переважно суха погода і холод. Про це синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook.

18 жовтня практично на всій території країни буде без опадів, хіба що місцями можливі невеликі дощі у західних, північних і центральних областях.

Температура повітря на Заході та Півночі, а також у Вінницькій області очікується близько +8... +12 градусів у денний час.

На решті території України у неділю передбачається вдень від +13 до +17 градусів, а на Півдні та південному сході температура буде коливатися в межах +15... +20 градусів вдень.

У Києві завтра буде досить холодно - градусники покажуть близько +9 градусів. Суттєві опади малоймовірні.

Також синоптик розповіла, що перші дні тижня обіцяють бути холодними, але вже у другій половині прийде потепління.

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Метеокарта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики дали новий прогноз на листопад і попередили про сильні тривалі дощі, сніг та морози.

Нагадаємо, нещодавно народні синоптики, кліматологи й метеорологи також розповіли, якою буде погода в Україні до кінця осені та взимку, і заявили про прийдешні аномалії.

Прогноз погоди
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