Покрова Пресвятої Богородиці: головні традиції, прикмети та заборони великого свята

Свято Покрови Пресвятої Богородиці пов'язане із зустріччю осені і зими

Покрову Пресвятої Богородиці віруючі православного сповідання святкуватимуть 14 жовтня. Цей день є неперехідним великим православним святом, яке в народі пов'язаний із зустріччю осені та зими. В цей особливий день існує безліч прикмет, заборон і традицій, про які важливо знати і пам'ятати.

З чим пов'язане свято Покрови, і як правильно провести цей день - читайте в нашому матеріалі. Про це пише 24tv.

З чим пов'язане свято Покрови

Покрова не входить в число дванадесятих свят, бо присвячена подіям, які відбулися не в роки життя Божої Матері. В основі свята Покрови лежать події, які трапилися в Константинополі на початку десятого століття.

Коли в черговий раз на Візантію здійснили набіг племена варварів, жителі міста почали шукати порятунку у Влахернському храмі, в якому зберігалися риза Богоматері, Її головний покрив, і молилися.

Переказ свідчить, що в цю ніч відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці, яка в оточенні святих йшла по повітрю. Поруч з нею були пророк Іоанн Предтеча та апостол Іоанн Богослов. Закінчивши молитися Богородиця зняла з голови омофор (покров, покривало) і розкрила його над людьми. Чудесний покров захистив місто, в цю мить піднялася буря, яка розметала кораблі загарбників.

У народі цей день пов'язують з моментом зустрічі осені і зими та настанням перших холодів. В цей час зазвичай з'являвся перший іній, а з дерев опадало все листя. Але зараз клімат змінився, і значення прикмет свята стало скоріше номінальним.

Покрова Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)

Традиції та обряди 14 жовтня

З Покровою завершувалися всі сільськогосподарські роботи, люди готувалися до зими, влаштовували галасливі народні гуляння і ярмарки. Порядок у будинках наводили напередодні, бо 14-го працювати не можна.

Особливу увагу приділяли розпалюванні печі. Вважалося, що якщо на Покрову витопити піч яблунею, то всю зиму в будинку буде тепло. Гілочками яблуні і вишні обкурювали хату для благополуччя та удачі.

Також на Покрову пекли млинці, і обносили ними кути, щоб задобрити домовика. Увечері влаштовували застілля і гуляння. В цей день теж потрібно робити дарунки бідним і сиротам.

З Покрови розпочиналася пора весіль. Дівчата, які мріяли вискочити заміж, йшли до церкви та ставили святкову свічку біля ікони Покрови Пресвятої Богородиці. Вважалося, хто перший це зробить, той раніше й заміж вийде, а молитва допоможе щастю в майбутньому союзі.

Звичайно ж у цей день прийнято звертатися з молитвою до Богородиці та просити в неї міцного здоров'я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті, і, звичайно ж, коханні. Якщо це робити, протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка у неї в цей день просить допомоги, покриваючи її своїм покровом.

Що не можна робити у свято Покрови Пресвятої Богородиці

Як і в будь-яке велике релігійне свято в цей день не можна працювати по дому і господарству. Навіть готувати щось серйозне в цей день забороняється.

Суворо заборонено лаятися, лихословити, вживати спиртне, позичати гроші і просити в борг.

Також не можна відмовляти в цей день сватам. За повір'ям до дівчини, яка відмовила сватам, ще три роки не прийдуть свататися.

В цей день краще не митися і не стригти нігті, потрібно робити це заздалегідь.

Покрова Пресвятої Богородиці (фото: pixabay.com)

Прикмети свята Покрови Пресвятої Богородиці

Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою і холодною.

Якщо дуб і береза на Покрову скинуть все листя, то рік буде легкий, а якщо не всі - до суворої зими.

Звідки на Покрову вітер дме, з тієї сторони і чекай на перші морози.

Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима нескоро прийде.

Яка погода на Покрову, такою вся зима буде.

Якщо дітей на Покрову облити водою через сито, вони менше будуть хворіти.

Весело Покрив проведеш - гарного нареченого знайдеш.

Якщо хлопець на Покрову доглядає за дівчиною, він стане її нареченим.

Якщо зіграти весілля на Покрову - молоді будуть жити душа в душу.

Зазначимо, що в Україні Покрова, 14 жовтня, є вихідним днем. Адже в середу ми відсвяткуємо офіційне державне свято - День захисника України.

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