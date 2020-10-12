Покрова Пресвятої Богородиці: головні традиції, прикмети та заборони великого свята
Свято Покрови Пресвятої Богородиці пов'язане із зустріччю осені і зими
Покрову Пресвятої Богородиці віруючі православного сповідання святкуватимуть 14 жовтня. Цей день є неперехідним великим православним святом, яке в народі пов'язаний із зустріччю осені та зими. В цей особливий день існує безліч прикмет, заборон і традицій, про які важливо знати і пам'ятати.
З чим пов'язане свято Покрови, і як правильно провести цей день - читайте в нашому матеріалі. Про це пише 24tv.
З чим пов'язане свято Покрови
Покрова не входить в число дванадесятих свят, бо присвячена подіям, які відбулися не в роки життя Божої Матері. В основі свята Покрови лежать події, які трапилися в Константинополі на початку десятого століття.
Коли в черговий раз на Візантію здійснили набіг племена варварів, жителі міста почали шукати порятунку у Влахернському храмі, в якому зберігалися риза Богоматері, Її головний покрив, і молилися.
Переказ свідчить, що в цю ніч відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці, яка в оточенні святих йшла по повітрю. Поруч з нею були пророк Іоанн Предтеча та апостол Іоанн Богослов. Закінчивши молитися Богородиця зняла з голови омофор (покров, покривало) і розкрила його над людьми. Чудесний покров захистив місто, в цю мить піднялася буря, яка розметала кораблі загарбників.
У народі цей день пов'язують з моментом зустрічі осені і зими та настанням перших холодів. В цей час зазвичай з'являвся перший іній, а з дерев опадало все листя. Але зараз клімат змінився, і значення прикмет свята стало скоріше номінальним.
Покрова Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)
Традиції та обряди 14 жовтня
З Покровою завершувалися всі сільськогосподарські роботи, люди готувалися до зими, влаштовували галасливі народні гуляння і ярмарки. Порядок у будинках наводили напередодні, бо 14-го працювати не можна.
Особливу увагу приділяли розпалюванні печі. Вважалося, що якщо на Покрову витопити піч яблунею, то всю зиму в будинку буде тепло. Гілочками яблуні і вишні обкурювали хату для благополуччя та удачі.
Також на Покрову пекли млинці, і обносили ними кути, щоб задобрити домовика. Увечері влаштовували застілля і гуляння. В цей день теж потрібно робити дарунки бідним і сиротам.
З Покрови розпочиналася пора весіль. Дівчата, які мріяли вискочити заміж, йшли до церкви та ставили святкову свічку біля ікони Покрови Пресвятої Богородиці. Вважалося, хто перший це зробить, той раніше й заміж вийде, а молитва допоможе щастю в майбутньому союзі.
Звичайно ж у цей день прийнято звертатися з молитвою до Богородиці та просити в неї міцного здоров'я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті, і, звичайно ж, коханні. Якщо це робити, протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка у неї в цей день просить допомоги, покриваючи її своїм покровом.
Що не можна робити у свято Покрови Пресвятої Богородиці
Як і в будь-яке велике релігійне свято в цей день не можна працювати по дому і господарству. Навіть готувати щось серйозне в цей день забороняється.
Суворо заборонено лаятися, лихословити, вживати спиртне, позичати гроші і просити в борг.
Також не можна відмовляти в цей день сватам. За повір'ям до дівчини, яка відмовила сватам, ще три роки не прийдуть свататися.
В цей день краще не митися і не стригти нігті, потрібно робити це заздалегідь.
Покрова Пресвятої Богородиці (фото: pixabay.com)
Прикмети свята Покрови Пресвятої Богородиці
- Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою і холодною.
- Якщо дуб і береза на Покрову скинуть все листя, то рік буде легкий, а якщо не всі - до суворої зими.
- Звідки на Покрову вітер дме, з тієї сторони і чекай на перші морози.
- Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима нескоро прийде.
- Яка погода на Покрову, такою вся зима буде.
- Якщо дітей на Покрову облити водою через сито, вони менше будуть хворіти.
- Весело Покрив проведеш - гарного нареченого знайдеш.
- Якщо хлопець на Покрову доглядає за дівчиною, він стане її нареченим.
- Якщо зіграти весілля на Покрову - молоді будуть жити душа в душу.
Зазначимо, що в Україні Покрова, 14 жовтня, є вихідним днем. Адже в середу ми відсвяткуємо офіційне державне свято - День захисника України.
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