Покров Пресвятой Богородицы: главные традиции, приметы и запреты великого праздника

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы связан со встречей осени и зимы

Покров Пресвятой Богородицы верующие православного исповедания отпразднуют 14 октября. Этот день является непереходящим великим православным праздником, который в народе связан со встречей осени и зимы. В этот особенный день существует множество примет, запретов и традиций, о которых важно знать и помнить.

С чем связан праздник Покрова, и как правильно провести этот день - читайте в нашем материале. Об этом пишет 24tv.

С чем связан праздник Покрова

Покров не входит в число двунадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери. В основе праздника Покрова лежат события, случившиеся в Константинополе в начале десятого века.

Когда в очередной раз на Византию совершили набег племена варваров, жители города начали искать спасения во Влахернском храме, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной покров, и молились.

Предание гласит, что в эту ночь произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Закончив молиться Богородица сняла с головы омофор (покров, покрывало) и раскрыла его над людьми. Чудесный покров защитил город, в этот миг поднялась буря, которая разметала корабли захватчиков.

В народе этот день связывают с моментом встречи осени и зимы и наступлением первых холодов. В это время обычно появлялся первый иней, а с деревьев опадали все листья. Но сейчас климат изменился, и значение примет праздника стало скорее номинальным.

Покров Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)

Традиции и обряды 14 октября

С Покровом завершались все сельськохозяйственные работы, люди готовились к зиме, устраивали шумные народные гуляния и ярмарки. Порядок в домах наводили накануне, так как 14-го работать нельзя.

Особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблонею, то всю зиму в доме будет тепло. Веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи.

Также на Покров пекли блины, и обносили ими углы, чтобы задобрить домового. Вечером устраивали застолья и гулянья. В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам.

С Покрова начиналась пора свадеб. Девушки, которые мечтали выскочить замуж, шли в церковь и ставили праздничную свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Считалось, кто первее это сделает, тот и раньше замуж выйдет, а молитва поможет счастью в будущем союзе.

Конечно же в этот день принято обращаться с молитвой к Богородице и просить у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.

Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как и в любой большой религиозный праздник в этот день нельзя работать по дому и хозяйству. Даже готовить что-то серьезное в этот день запрещается.

Строго запрещено ругаться, сквернословить, употреблять спиртное, одалживать деньги и просить взаймы.

Также нельзя отказывать в этот день сватам. По поверью к девушке, которая отказала сватам, еще три года не придут свататься.

В этот день лучше не мыться и не стричь ногти, нужно сделать это заранее.

Покров Пресвятой Богородицы (фото: pixabay.com)

Приметы праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все - к суровой зиме.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди на первые морозы.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима нескоро придет.

Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Весело Покров проведешь - хорошего жениха найдешь.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.

Отметим, что в Украине Покров, 14 октября, является выходным днем. Ведь в среду мы также отпразднуем официальный государственный праздник - День защитника Украины.

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