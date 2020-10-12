Покров Пресвятой Богородицы: главные традиции, приметы и запреты великого праздника
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы связан со встречей осени и зимы
Покров Пресвятой Богородицы верующие православного исповедания отпразднуют 14 октября. Этот день является непереходящим великим православным праздником, который в народе связан со встречей осени и зимы. В этот особенный день существует множество примет, запретов и традиций, о которых важно знать и помнить.
С чем связан праздник Покрова, и как правильно провести этот день - читайте в нашем материале. Об этом пишет 24tv.
С чем связан праздник Покрова
Покров не входит в число двунадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери. В основе праздника Покрова лежат события, случившиеся в Константинополе в начале десятого века.
Когда в очередной раз на Византию совершили набег племена варваров, жители города начали искать спасения во Влахернском храме, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной покров, и молились.
Предание гласит, что в эту ночь произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Закончив молиться Богородица сняла с головы омофор (покров, покрывало) и раскрыла его над людьми. Чудесный покров защитил город, в этот миг поднялась буря, которая разметала корабли захватчиков.
В народе этот день связывают с моментом встречи осени и зимы и наступлением первых холодов. В это время обычно появлялся первый иней, а с деревьев опадали все листья. Но сейчас климат изменился, и значение примет праздника стало скорее номинальным.
Покров Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)
Традиции и обряды 14 октября
С Покровом завершались все сельськохозяйственные работы, люди готовились к зиме, устраивали шумные народные гуляния и ярмарки. Порядок в домах наводили накануне, так как 14-го работать нельзя.
Особое внимание уделяли растопке печи. Считалось, что если на Покров истопить печь яблонею, то всю зиму в доме будет тепло. Веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи.
Также на Покров пекли блины, и обносили ими углы, чтобы задобрить домового. Вечером устраивали застолья и гулянья. В этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам.
С Покрова начиналась пора свадеб. Девушки, которые мечтали выскочить замуж, шли в церковь и ставили праздничную свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Считалось, кто первее это сделает, тот и раньше замуж выйдет, а молитва поможет счастью в будущем союзе.
Конечно же в этот день принято обращаться с молитвой к Богородице и просить у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.
Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Как и в любой большой религиозный праздник в этот день нельзя работать по дому и хозяйству. Даже готовить что-то серьезное в этот день запрещается.
Строго запрещено ругаться, сквернословить, употреблять спиртное, одалживать деньги и просить взаймы.
Также нельзя отказывать в этот день сватам. По поверью к девушке, которая отказала сватам, еще три года не придут свататься.
В этот день лучше не мыться и не стричь ногти, нужно сделать это заранее.
Покров Пресвятой Богородицы (фото: pixabay.com)
Приметы праздника Покрова Пресвятой Богородицы
- Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
- Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все - к суровой зиме.
- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди на первые морозы.
- Если первый снег до Покрова выпадет, то зима нескоро придет.
- Какая погода на Покров, такой вся зима будет.
- Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.
- Весело Покров проведешь - хорошего жениха найдешь.
- Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.
- Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.
Отметим, что в Украине Покров, 14 октября, является выходным днем. Ведь в среду мы также отпразднуем официальный государственный праздник - День защитника Украины.
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