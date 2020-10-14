Покрова Пресвятої Богородиці: неймовірно красиві привітання в листівках і віршах

Як привітати рідних і близьких з великим православним святом Покрови Пресвятої Богородиці - читайте в нашому матеріалі

Покрова Пресвятої Богородиці є одним з найбільших православних свят. Його ми будемо відзначати 14 жовтня, і в цей день потрібно обов'язково дарувати своїм близьким, рідним і друзям тільки приємні емоції. А в цьому вам допоможуть неймовірні листівки, картинки, привітання у віршах і прозі, які ви знайдете в нашій статті.

Це свято потрібно провести у бурхливих веселощах, проводжаючи осінь і зустрічаючи зиму. З Покрови раніше розпочиналася пора весіль, а дівчата молилися Богоматері про доброго чоловіка, любов та злагоду в майбутньому союзі. Працювати 14 жовтня не можна, треба пекти млинці, допомагати бідним і просити у Богородиці захисту під її покровом.

Красиві листівки і вірші зі святом Покрови

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

Як вороги колись палили

Константинополя жита -

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

***

Богородиці Покров -

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний і святий - Покрова.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

Привітання в прозі і неймовірні картинки в день 14 жовтня

Вітаю з чудовим святом! Нехай у домі завжди панує затишок і щастя, а близькі будуть здорові і щасливі. І кожен день буде наповнений гарним настроєм та душевним спокоєм.

***

Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від лиха, злих думок та вчинків. Бажаю Вам, щоб серце було сповнене любов'ю до близьких, душа раділа волі, а думки були добрими і чистими!

Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)

Зі святом! Нехай світло наповнить Ваші оселі, щоб звучали в їхніх стінах щасливі голоси і дзвінкий сміх, сяяли усмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.

***

Нехай в це велике православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є щось важливіше. Зі святом!

Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці (фото: УНІАН)

Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день покрови, показавши свою любов до людей так і завжди буде захищати нас.

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Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці. Нехай не буде гіркоти і метушні у твоєму житті, нехай до щастя та успіху приводить всякий шлях, нехай тобою рухає сила добродушності і милосердя, нехай у відповідь на молитви твої небеса шлють благо і радість.

Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)

Відеопривітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Раніше ми писали також про дуже сильну молитву на Покрову Пресвятої Богородиці, яка може виконати найзаповітніші бажання.

Також ми повідомляли, що потрібно зробити обов'язково 14 жовтня, щоб у родині був достаток і лад цілий рік.