Корисні десерти: нутриціолог розповіла, чим найкраще замінити солодке влітку

Про користь відмови від солодкого говорять багато фахівців з корисного харчування. Відмовитися від солодкого або просто зменшити його кількість буде легше, якщо знати, чим замінити цей смак.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
Що варто врахувати при відмові від цукру або зменшенні його кількості в раціоні:
Тому краще використовувати не сильно солодкі підсолоджувачі: кокосовий цукор, у якого глікемічний індекс 35, сироп топінамбура - глікемічний індекс 17, або стевію і монк - глікемічний індекс 0.
Наприклад, кероб, лукума, мигдальне і кешью масло солодкуваті самі по собі і їх можна доповнити корицею або ваніллю.
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Корисний десерт (фото: instagram.com/happynadyaz)
Використовуйте свіжу або домашню горіхову пасту( урбеч), кокос, гіркий шоколад (какао і масло какао), активізовані горіхи або насіння.
Можна готувати муси і пудинги з керобом або какао на основі кокосового молока.
Крім підсолоджувачів, можна використовувати спеції і екстракти. Наприклад, корицю, кардамон, троянду, мигдаль або ваніль, які теж дуже додадуть смаку.
Ми в родині любимо шоколад з кероба, активовані горіхи з корицею і кокосову панакоту з кардамоном і трояндою.
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