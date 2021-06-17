Корисні десерти: нутриціолог розповіла, чим найкраще замінити солодке влітку

Що варто врахувати при відмові від цукру або зменшенні його кількості в раціоні:

Глікемічний індекс ваших десертів. По можливості, він повинен бути не високий.

Тому краще використовувати не сильно солодкі підсолоджувачі: кокосовий цукор, у якого глікемічний індекс 35, сироп топінамбура - глікемічний індекс 17, або стевію і монк - глікемічний індекс 0.

Щоб максимально підтримати баланс цукру в крові, варто зробити акцент на білках і жирах ыз зовсім невеликою кількістю підсолоджувача або зовсім без нього.

Наприклад, кероб, лукума, мигдальне і кешью масло солодкуваті самі по собі і їх можна доповнити корицею або ваніллю.

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Корисний десерт (фото: instagram.com/happynadyaz)

Використовуйте свіжу або домашню горіхову пасту( урбеч), кокос, гіркий шоколад (какао і масло какао), активізовані горіхи або насіння.

Можна готувати муси і пудинги з керобом або какао на основі кокосового молока.

Зараз літо, робіть ставку на ягідні та фруктові десерти без додаткового підсолоджувача для приготування желе, крамблів, салатів з м'ятою.

Крім підсолоджувачів, можна використовувати спеції і екстракти. Наприклад, корицю, кардамон, троянду, мигдаль або ваніль, які теж дуже додадуть смаку.

Пам'ятайте, що в будь-якому випадку ваше харчування не повинно бути засноване на десертах. Краще їх обмежити до 1-2 разів на тиждень в дні підвищеної активності.

Ми в родині любимо шоколад з кероба, активовані горіхи з корицею і кокосову панакоту з кардамоном і трояндою.