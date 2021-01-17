Повне щастя: Влад Яма з дружиною і сином зачарував зимовими забавами на морозі

Влад Яма і його дружина Ліліана з синочком Леоном вміють радіти будь-якій погоді – позитивна сім'я знає, як підняти собі настрій. Так, дружина судді Танців з зірками нещодавно поділилася з шанувальниками своїм списком правил сімейного щастя і зачарувала новорічним фотосетом з найулюбленішими. І ось, Влад, Ліліана і Леон вирішили показати на практиці, що таке справжня ідилія – вони влаштували завзяту фотосесію серед снігу.

Хореограф з родиною відправився на морозну прогулянку, і вибрав для цих цілей спортивний майданчик – зігрітися активностями і влаштувати сімейний яскравий фотосет, який показав в Instagram.

"Зима, ну ти ж можеш! Мінус 17 одночасно радує і обпікає!.. А з сонцем - повне щастя!" - поділився своїми щирими емоціями суддя Танців з зірками.

Влад Яма з сім'єю не побоявся морозу (фото: instagram.com/vladyama_official)

Варто відзначити, що для прогулянки Влад вдягнув затишну і теплу білу куртку і сіру шапку.Його красуня дружина облаилась в коротку срібну куртку-пуховик – трендову річ зимового сезону, довгу теплу туніку і білосніжні облягаючі комфортні лосини. Образ у світлих ненав'язливих тонах вона розбавила яскравими черевиками гірчичного відтінку.

"Цю погоду б на пару тижнів раніше... Ех, ну то й добре. Головне насолоджуватися моментом, який настав ( мінус 17)", – звернулася Ліліана до підписників.

Ліліана показала свій стильний образ для зимових прогулянок (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Ви не змерзли?" - поцікавилася у сім'ї хореографа співачка і ведуча Ольга Цибульська. "Дуже. За три хвилини", - зізнався Влад.

"Можливо, це тільки моя думка, але Ваш син, дуже схожий на Вашого тата. Мені пощастило, знайома з ним особисто", - зазначила одна з підписниць Ями, а він підтвердив її спостереження емоціями в реакції на коментар.

Шанувальники щасливого сімейства засипали пару компліментами: "Круто!", "Які ви класні! Гарний чоловік, красива жінка, красива дитина, будьте щасливі", "Дуже красива пара!"

До речі, перед новорічними святами Влад Яма з родиною розсекретив свій особливий талісман-іграшку на ялинку, куплений у Венеції.