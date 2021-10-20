Повний місяць в Овні: кому цей день принесе удачу, а кому неприємності

Овен

Відкриються нові джерела заробітку або з'явиться шанс змінити сферу діяльності. Не користуйтеся порадами друзів і родичів, вирішуйте все самі. Можливий конфлікт і, якщо ви швидко зміните тактику – він швидко вирішиться на вашу користь.

Телець

Спілкуйтеся більше в колективах, втілюйте свої задуми та веселіться. Не варто проявляти марнославство і неуважність до оточуючих, запальність. Від вашої витримки буде залежати успіх в майбутньому.

Близнюки

Не відкладайте проблеми на потім, доводите все до кінця. В особистому житті вас відвідає сильне почуття, з яким буде складно боротися.

Рак

Хороший день для ділових контактів і емоційних прихильностей. Отримаєте новину, яка змусить задуматися про особисте життя. Нові знайомства принесуть успіх у майбутньому.

Лев

Можливі премії та подарунки, і навіть отримання спадок. Місце роботи можете змінювати сміливо. Ймовірна зустріч з дорогою людиною з минулого.

Діва

У вас очікується фінансовий потік, який допоможе вирішити важливі опитування. Зробіть крок вперед і удача забезпечена. Продумайте і сплануйте своє майбутнє на рік вперед.

Терези

Удача вам буде супроводжувати, якщо не будете ломитися напролом. Будьте готові до змін і не чекайте манни небесної.

Скорпіон

Отримайте звістку, яка зіпсує відносини в родині. Будьте готові до змін. Не беріться за те, що не зможете зробити та не квапте події.

Стрілець

Очікуйте прибуток - це може бути виграш або знахідка цінної речі. Присвятіть день роздумам, аналізу минулого і побудові планів на майбутнє.

Козоріг

Зможете проявити свої таланти, корисно буде спілкування з друзями. Свіжі ідеї відкриють вам джерело заробітку. Очікується приємне нове знайомство.

Водолій

Посилиться аура і життєвий потенціал – присвятіть себе зустрічам або творчості. Дрібні проблеми потягнуть великі зусилля, але толку не буде. Уникайте скупчення людей, поменше говоріть.

Риби

Проявіть обачність у вираженні почуттів. Навіть деяка жорстокість вам зараз не завадить - зможете розглянути ближче об'єкт своєї уваги. Можливі віщі сни.