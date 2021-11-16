Отримати пружні форми: нутриціолог розповіла, як втрачати вагу правильно

Якщо вам важливо відображення в дзеркалі і наскільки ваша фігура підтягнута, другий варіант - правильна тактика, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Запам'ятайте - реальна мета - залишити якомога більше м'язів і позбутися від жирової маси. Якщо ви втрачаєте не жир, а загальну масу, в якій істотна частка припадає на втрату м'язів, це проблема.

Якщо ви хочете отримати пружні форми і задовільний вигляд в дзеркалі - бережіть м'язи, плекайте м'язи, бійтеся їх втратити. Саме в даному випадку джинси не будуть висіти на ваших сідницях, а навпаки, будуть підкреслювати їх вигини.

Потрібне силове навантаження (фото: pexels.com)

Дві умови: як худнути грамотно

Давати саме силове навантаження, не багатоповторку "на рельєф", а саме - важку роботу з обтяженнями. Це перше.

не багатоповторку "на рельєф", а саме - важку роботу з обтяженнями. Це перше. Друге - акцентуйте увагу на білку, він береже наші м'язи. Цей показник кожному потрібно розраховувати індивідуально, щоб переконатися, що при його активності і вигляді тренувань білка буде достатньо.

Якщо не дотримуватися цих двох умов, то, знижуючи вагу, ви отримаєте в'яле і не найпривабливіше тіло. Якщо за день ви не набираєте хоча б 2, а краще 3 солідних порції білка - велика ймовірність, що разом з жиром буде втрачатися багато м'язів. Знижувати вагу варто правильно і з розумом. Проконсультуйтеся зі спеціалістом з харчування та тренером.