Допоможе простий чай: нутриціолог розповіла, як відновити сили після COVID-19
Багато з тих, хто переніс коронавірус, знають: відновлення після нього відбувається важко, в залежності від імунітету, сили доводиться заповнювати не один тиждень.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала просту, але ефективну схему, як відновити організм від коронавірусу, від харчування і питного режиму до фізичної активності.
Чай, який допоможе відновитися від коронавірусу
Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир.⠀
Дія:
- сприяє відновленню ворсинок в легенях
- допомагає роботі імунної системи
- надає допомогу роботі печінки і нирок
- допомагає регенерації пошкоджених тканин легенів
- очищає кров і лімфу
- допомагає відновити нюх
- має сечогінну дію.
Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.
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Рекомендації по відновленню після коронавірусу
1. Приберіть з харчування цукор, солодке, глютен, рафіновану рослинну олію (трансжири), молочні продукти, хімічні добавки. Ці продукти підтримують запалення.
2. Додатково приймайте:
- хрін з медом - по 1 ст. л.
- по 1 ч. л. сушеного імбиру
- куркуму - по 1 / 2 -1 ч. л.
- гриби - чага, кордицепс, рейши
- лецитин - до 3 ч. л. в день 1 місяць
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3. Додайте в харчування:
- зелений чай
- теплу мінеральну воду
- якісні жири - дхі, риб'ячий жир
- натуральний оцет
- продукти, які містять велику кількість вітаміну С - журавлина, чорна смородина, агрус, квашена капуста
- трави таволга і листя малини при підвищених тромбоцитах
4. Вітаміни і мінерали, які підтримують імунітет (проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом):
- Вітамін С у вигляді содиум аскорбата - по 500 мг
- Цинк 20-30 мг
- Вітамін D - 4000 од
- Вітамін А -5000 од
5. Робіть гімнастику по Стрельниковій, гуляйте на свіжому повітрі.
Будьте здорові і вірте в силу природи і можливості самовідновлення організму.
Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.
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