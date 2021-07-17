Поможет простой чай: нутрициолог рассказала, как восстановить силы после COVID-19
Многие из тех, кто перенес коронавирус, знают: восстановление после него происходит тяжело, в зависимости от иммунитета, силы приходится восполнять не одну неделю.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую, но эффективную схему, как восстановить организм от коронавируса, от питания и питьевого режима до физической активности.
Чай, который поможет восстановиться от коронавируса
Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь.⠀
Действие:
- способствует восстановлению ворсинок в легких
- помогает работе иммунной системы
- оказывает помощь работе печени и почек
- помогает регенерации поврежденных тканей легких
- очищает кровь и лимфу
- помогает восстановить обоняние
- обладает мочегонным действием.
Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.
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Рекомендации по восстановлению после коронавируса
1. Уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло (трансжиры), молочные продукты, химические добавки. Эти продукты поддерживают воспаление.
2. Дополнительно принимайте:
- хрен с медом - по 1 ст. л.
- по 1 ч. л. сушеного имбиря
- куркуму - по 1 / 2 -1 ч. л.
- грибы - чага, кордицепс, рейши
- лецитин - до 3 ч.л. в день 1 месяц
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3. Добавьте в питание:
- зеленый чай
- теплую минеральную воду
- качественные жиры - гхи, рыбий жир
- натуральный уксус
- продукты, которые содержат большое количество витамина С - клюква, черная смородина, крыжовник, квашеная капуста
- травы таволга и листья малины при повышенных тромбоцитах
4. Витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет (проконсультируйтесь с врачом перед приемом):
- Витамин С в виде содиум аскорбата - по 500 мг
- Цинк 20-30 мг
- Витамин D - 4000 ед
- Витамин А - 5000 ед
5. Делайте гимнастику по Стрельниковой, гуляйте на свежем воздухе.
Будьте здоровы и верьте в силу природы и возможности самовосстановления организма.
Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.
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