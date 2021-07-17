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Поможет простой чай: нутрициолог рассказала, как восстановить силы после COVID-19

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Суббота 17 июля 2021 09:05
Поможет простой чай: нутрициолог рассказала, как восстановить силы после COVID-19 Какие продукты добавить в рацион, а какие - убрать (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие из тех, кто перенес коронавирус, знают: восстановление после него происходит тяжело, в зависимости от иммунитета, силы приходится восполнять не одну неделю.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую, но эффективную схему, как восстановить организм от коронавируса, от питания и питьевого режима до физической активности.

Чай, который поможет восстановиться от коронавируса

Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь.⠀

Действие:

  • способствует восстановлению ворсинок в легких
  • помогает работе иммунной системы
  • оказывает помощь работе печени и почек
  • помогает регенерации поврежденных тканей легких
  • очищает кровь и лимфу
  • помогает восстановить обоняние
  • обладает мочегонным действием.

Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.

Поможет простой чай: нутрициолог рассказала, как восстановить силы после COVID-19Сладости лучше заменить травами (фото: pexels.com)

Рекомендации по восстановлению после коронавируса

1. Уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло (трансжиры), молочные продукты, химические добавки. Эти продукты поддерживают воспаление.

2. Дополнительно принимайте:

  • хрен с медом - по 1 ст. л.
  • по 1 ч. л. сушеного имбиря
  • куркуму - по 1 / 2 -1 ч. л.
  • грибы - чага, кордицепс, рейши
  • лецитин - до 3 ч.л. в день 1 месяц

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3. Добавьте в питание:

  • зеленый чай
  • теплую минеральную воду
  • качественные жиры - гхи, рыбий жир
  • натуральный уксус
  • продукты, которые содержат большое количество витамина С - клюква, черная смородина, крыжовник, квашеная капуста
  • травы таволга и листья малины при повышенных тромбоцитах

4. Витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет (проконсультируйтесь с врачом перед приемом):

  • Витамин С в виде содиум аскорбата - по 500 мг
  • Цинк 20-30 мг
  • Витамин D - 4000 ед
  • Витамин А - 5000 ед

5. Делайте гимнастику по Стрельниковой, гуляйте на свежем воздухе.

Будьте здоровы и верьте в силу природы и возможности самовосстановления организма.

Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.

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