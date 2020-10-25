Знадобляться парасольки: Діденко уточнила прогноз погоди на неділю

Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікується в Україні в день місцевих виборів. За даними експерта, у більшості регіонів буде домінувати антициклон, який принесе ясну і теплу погоду. У деяких областях все ж очікуються опади. Детальний прогноз на 25 жовтня синоптик опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляє Діденко, неділя в Україні буде переважно сухою і теплою. Проте вона також уточнила, що в Прикарпатті очікуються опади, тому запастися парасолями – просто необхідно.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +12... +18 градусів, на півдні до +20 градусів. У Києві 25 жовтня очікується +12... +14 градусів, без дощу", - зазначає синоптик.

Карта погоди на 25 жовтня (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

В Укргідрометцентрі відзначають, що дощі пройдуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також синоптики уточнили, що українців чекає в неділю від +14 до +16 градусів тепла у середньому. У західних регіонах – на один-два градуси менше. Тільки в Київській, Львівській та Івано-Франківській областях температура опуститься до +12... +14 градусів. На південному сході й в приморських областях погода буде вище – +15... +19 градусів. У Криму – до рекордних +22 градусів.

Разом з тим метеорологи попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в східних та деяких південних областях.

Погода в Україні 25 жовтня по областях (скріншот: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, яка зима буде у Києві. Фахівці дали незвичайний прогноз.

Зазначимо, що метеозалежним людям варто бути обережніше, оскільки на Землю нагряне магнітна буря, пік якої припаде на день місцевих виборів, 25 жовтня.