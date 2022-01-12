Знижений гемоглобін і проблеми з щитовидкою: про які проблеми говорить мерзлявість взимку

Настали холоди, і багато хто в цю пору починає мерзнути більше звичайного. А ви задавалися питанням, чому?
Натуропат Юлія Альошина запропонувала в Instagram визначити причини того, чому ми мерзнемо.
У нормі температура нашого тіла підтримується на рівні 36-37 градусів, незначно коливаючись протягом доби.
Така сталість температури забезпечується балансуванням механізмів тепловіддачі і теплопродукції, вироблених нашим організмом.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Порушений кровообіг
Кров погано циркулює по організму, і людина ніяк не може зігрітися, при цьому температура тіла залишається в межах норми. Відповідно, вона постійно мерзне.
Порушення в роботі щитовидної залози
Можуть зробити Вас як "мерзляком", так і "спекотною" людиною. Пов'язано це з кількістю вироблюваних залозою гормонів під назвою тироксин і трийодтиронін. Вони відповідають за виробництво енергії в нашому організмі.
Дефіцит енергії призводить до зниження температури тіла, а отже, до постійної мерзлякуватості і непереносимості холоду.
Жінки більш чутливі до холоду
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це обумовлено рівномірним розподілом підшкірного жиру в організмі жінки, що з одного боку, забезпечує краще збереження тепла у внутрішніх органах, але в той же час призводить до того, що, прилила до внутрішніх органів кров, не встигає нагріти руки і ноги.
Гемоглобін нижче норми
Гемоглобін відповідає за доставку кисню до органів і тканин. Коли кисню не вистачає, з'являється стан, при якому ви відчуваєте слабкість, запаморочення і мерзлякуватість.
Нерухомий спосіб життя
Відсутність фізичної активності - причина багатьох наших проблем зі здоров'ям, в тому числі і з постійною мерзлявістю.
Душевний дискомфорт (стрес)
Дуже часто супроводжується тим, що багато хто мерзне в цьому стані, незалежно від температури повітря.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Куріння, зловживання алкоголем і кавою завдають шкоди всьому тілу, викликають спазми і звуження судин, тому людина і мерзне.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла, як харчуватися в гостях, якщо ви на дієті.