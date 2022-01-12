Знижений гемоглобін і проблеми з щитовидкою: про які проблеми говорить мерзлявість взимку

У нормі температура нашого тіла підтримується на рівні 36-37 градусів, незначно коливаючись протягом доби.

Така сталість температури забезпечується балансуванням механізмів тепловіддачі і теплопродукції, вироблених нашим організмом.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Порушений кровообіг

Кров погано циркулює по організму, і людина ніяк не може зігрітися, при цьому температура тіла залишається в межах норми. Відповідно, вона постійно мерзне.

Порушення в роботі щитовидної залози

Можуть зробити Вас як "мерзляком", так і "спекотною" людиною. Пов'язано це з кількістю вироблюваних залозою гормонів під назвою тироксин і трийодтиронін. Вони відповідають за виробництво енергії в нашому організмі.

Дефіцит енергії призводить до зниження температури тіла, а отже, до постійної мерзлякуватості і непереносимості холоду.

Жінки більш чутливі до холоду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це обумовлено рівномірним розподілом підшкірного жиру в організмі жінки, що з одного боку, забезпечує краще збереження тепла у внутрішніх органах, але в той же час призводить до того, що, прилила до внутрішніх органів кров, не встигає нагріти руки і ноги.

Гемоглобін нижче норми

Гемоглобін відповідає за доставку кисню до органів і тканин. Коли кисню не вистачає, з'являється стан, при якому ви відчуваєте слабкість, запаморочення і мерзлякуватість.

Нерухомий спосіб життя

Відсутність фізичної активності - причина багатьох наших проблем зі здоров'ям, в тому числі і з постійною мерзлявістю.

Душевний дискомфорт (стрес)

Дуже часто супроводжується тим, що багато хто мерзне в цьому стані, незалежно від температури повітря.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Куріння, зловживання алкоголем і кавою завдають шкоди всьому тілу, викликають спазми і звуження судин, тому людина і мерзне.