Порноактриса Адель з "Холостяка 11" розповіла про запоруку щасливих відносин

Учасниця шоу "Холостяк-11" Адель Асанті, яка раніше була порноактрисою, назвала запоруку щасливих відносин. За її словами, міцні відносини будуть тільки тоді, коли між парою будуть панувати відкритість і чесність.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Вона також опублікувала відео з розмовою з "Холостяком" Михайлом Заливако, в якому зізналася, що прийшла на проект будувати відносини. При цьому вона зазначила, що гроші і популярність у неї є.

"Я завжди вибираю відкритість і чесність, так як вважаю, що це запорука міцних і щасливих відносин", - написала дівчина.

Користувачі мережі прокоментували її пост.