Посівалки на Старий Новий рік 2021: підбірка кращих пісень українською
У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Новий рік за старим стилем, який більш відомий як Старий Новий рік. При цьому вранці 14 числа заведено посівати (засівати) зерном, яке символізує родючість і достаток.
Під час цього також заведено виконувати посівалки з побажанням здоров'я, грошей і гарного врожаю. Редакція Styler зібрала для вас найкращі тексти пісень українською мовою
Посівалки на Старий Новий рік українською мовою
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Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю
З Новим роком й з Васильком
Дайте гроші з кошильком.
***
Сію, сію посіваю
З Новим Роком вас вітаю!
Я маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
***
Сійся, народився, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зі споду корениста, зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!
***
Бажаю щастя, але не такого як сонце, бо сонце пече.
Не такого як річка, бо річка тече.
Не такого як вітер, бо вітер гуляє,
А такого як небо, бо небо безкрає!
***
З Новим роком я вітаю!
Більше грошів вам бажаю,
Піті тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись,
Щоб дідусь Мороз як віз,
Вас у лікарню не відвіз!
***
Сію, сію, посіваю,
Щастя-долі вам бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Щоб ви міряли гривні мискою,
А діточок своїх - колискою,
Щоб кожна жона цвіла, як весна,
А кожен чоловік, аби живий до ста!
Будьте веселі й багаті,
Як осінь на Прикарпатті,
Будьте такі здорові,
Як зима у Чорногорі.
***
Вітаємо З Новим роком і Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання.
***
Хай тобі в Новому році
Добре спитися і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
І в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
***
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Нагадаємо, на Старий Новий рік існують різні традиції і заборони.
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