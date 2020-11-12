Останній шанс у 2020 році: яким знакам Зодіаку крупно пощастить у грудні

Гороскоп на грудень 2020 обіцяє названим нижче знакам Зодіаку велике везіння в останній місяць року. Комусь із них зірки подарують шанси поліпшити матеріальний добробут, хтось зможе виправити помилки у стосунках і досягти гармонії в коханні, а дехто поправить здоров'я, позбувшись від шкідливих звичок.

Як правильно скористатися шансами, дарованим зірками гороскопу, розповіли астрологи, пише mirkosmosa.

Овен

Грудень - найбільш сприятливий час для здійснення своїх бажань. Але, перш ніж кидатися у вир з головою, астрологи радять сто разів подумати. Вас може кидати з крайності в крайність: відправитися в подорож, змінити роботу, відкрити свій бізнес, одружитися. Бажання змін захопить вашу голову, але не варто їм повністю підкорятися. Для початку варто подумати, як закінчити рік без боргів і невиконаних обіцянок.

Телець

Для Тельців настає найприємніша пора. Ви з успіхом закінчите поточні проєкти, укладете вигідні контракти. Ті, хто давно збирався відкрити свій бізнес, зроблять це. Фортуна буде супроводжувати у всьому - у роботі, любові, вихованні дітей. Ви навіть зможете знайти в собі сили, щоб позбутися шкідливих звичок. Попри те, що все буде легко вдаватися, Тельцям зірки рекомендують не розслаблятися, оскільки всю відповідальність за події, вам доведеться взяти на себе.

Риби

Грудень 2020-го - вдалий період для вирішення ряду життєвих і фінансових проблем, що накопичилися в першій половині місяця. Постарайтеся в цей час втілити всі свої бажання в реальність. Якщо ви зможете впоратися з усіма справами до кінця року, ваше становище в новому 2021 році тільки покращиться. Новий рік наодинці з коханим або в колі рідних і друзів проллє бальзам на вашу душу.

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