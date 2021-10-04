Подивіться на цих дітей - вони заробляють в день більше, ніж ви за місяць

Kids Diana Show

Цей дитячий англомовний канал завела київська сім'я. Головні герої роликів - Діана і Рома, які вбираються, грають, влаштовують розпакування і просто чистять зуби... Але самі власники каналу позначили ці дії дітей як "веселі і божевільні пригоди". І здається, так само сприймає їх майже 84-мільйонна армія фанатів. Kids Diana Show збирає мільярди переглядів, а щомісячний дохід оцінюється від $303 тисяч доларів. У Роми теж є свій канал - Kids Roma Show, на якого підписані близько 14,5 млн осіб.

Відео з YouTube/Kids Diana Show

Мister Max

Цей простий хлопчик з Одеси заробляє гроші з 3 років: у вересні канал Мister Max відзначив 7-річчя. Сьогодні кількість його фоловерів становить близько 21,9 млн, а середній заробіток оцінюється в від 100 тисяч доларів на місяць. Спочатку блог представляв собою просто кумедні ролики дитини, які знімав його батько. А з часом перетворився на справжній серіал за участю сестри Макса і його батьків, перегляди якого просто неймовірні. Сім'я так вдало інвестувала час і гроші в проект, що з часом змогла перебратися з рідної Одеси в Лондон, де проживає в триповерховому особняку.

Відео з YouTube/Мister Max

Miss Katy

Катя - 8-річна сестричка Макса, яка показує також, здавалося б, звичайні речі. Але 20 мільйонам шанувальників вони не здаються банальними. Перегляди на відео в дусі "хто краще побудує будинок" просто зашкалюють, а Катя і її сім'я багатіє. Цікаво, що спочатку дівчинка дуже відставала в популярності, в порівнянні з братом. А зараз ситуація вирівнялася. Подивимося, чиє життя буде цікавіше фанатам, коли діти стануть підлітками.

Відео з YouTube/Miss Katy

Vania Mania Kids

Ця сім'я з Києва зуміла зібрати зі своїми іграми, переодяганнями і подорожами понад 15 млн послідовувачів. Канал про життя дітей Вані і Мані був створений в 2015-му році. Поступово до головних персонажів приєдналися ще троє дітей, які з'явилися у сім'ї за ці роки. Заробітки каналу оцінюються як $24 - $389 тисяч доларів.

Відео з YouTube/Vania Mania Kids

Dima Kids TV

Ще один одесит, який заробляє від $11 до $169 тисяч на місяць. Діма в основному займається тим, що грає різними машинками. І 7,87 млн користувачів YouTube не проти спостерігати за цим. За період з 2016-го року ролики хлопчика, зняті в жартівливому жанрі, зібрали 1 735 451 303 переглядів. Таким успіхом можуть похвалитися не всі знаменитості!

Відео з YouTube/Dima Kids TV