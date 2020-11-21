Постарайтеся все встигнути: гороскоп для жінок з 23 по 29 листопада

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок в найближчий тиждень

Гороскоп на другу половину листопада говорить про те, що настає відповідальний період і потрібно встигнути закінчити всі важливі справи. Багатьом представникам зодіакального сузір'я належить зробити важливий вибір, або провести важливі розмови, які вплинуть на формування майбутнього.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 23 по 29 листопада, і повідомили, як правильно провести залишок осені. Про це пише SlovoFraza.

Жінка-Овен

Листопад для Овнів закінчиться без особливих клопотів і труднощів. Відповідальність і здатність вчасно загальмувати дадуть можливість отримати неймовірні результати у сфері любові, а також у робочих питаннях. Варто уважно стежити за самопочуттям і настроєм, щоб не довести себе до перевтоми або загострення хронічних захворювань.

Жінка-Телець

Астрологи рекомендують акцентувати свою увагу на фінансових потоках і зайнятися залученням грошей у своє життя. Енергетика зірок і планет на цьому тижні буде особливо позитивна і її потрібно використовувати для поліпшення свого матеріального стану. Щоб домогтися бажаного, потрібно використовувати впевненість у собі та виховувати в собі почуття протистояння заздрісникам і недоброзичливцям.

Жінка-Близнюки

Тиждень буде складним і напруженим, але з труднощами допоможуть впоратися самі близькі та рідні люди. Їх підтримка і розуміння будуть особливо важливі на цьому тижні та астрологи рекомендують спрямувати свої сили та енергію на те, щоб знайти порозуміння з рідними, а також на підтримання гармонійних відносин у родині. Постарайтеся більше відпочивати та не дозволяти стресам виводити себе з рівноваги.

Жінка-Рак

Тиждень буде дуже насичений подіями й Ракам потрібно розподілити сили на весь тиждень, щоб не видихнути. Розподіліть роботу так, щоб уникнути занепаду сил і не стати заручницями поганого настрою і роздратування. Варто стримувати емоції та не спускати на близьких свою агресію чи образу. Кінець тижня найкраще присвятити відпочинку з самими близькими людьми.

Жінка-Лев

Найближчими днями будьте уважними та прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. У вас очікується багато зустрічей на цьому тижні й люди будуть попадатися різні, можуть зустрітися і недоброзичливці. Також будьте обережні у фінансових питаннях і обмежте свої витрати, оскільки це може призвести до втрати значної частини ваших накопичень.

Жінка-Діва

Займіться цього тижня завершенням необхідних і важливих справ, щоб звільнити грудень для більш цікавих занять і приємної роботи. Важливо уникати перевтоми в останні дні листопада і для цього варто робити перерви, повноцінно відпочивати та знайти методи, які допоможуть відновити сили швидко та ефективно.

Жінка-Терези

Стежте за своїм настроєм і емоціями, оскільки негативні емоції можуть у найближчий тиждень зробити вас заручницею. Постарайтеся відмовитися від спілкування з неприємними людьми та формуйте позитивний настрій – це допоможе привернути удачу і сили для того, щоб добитися всього, що ви запланували. Приділіть час на те, щоб відновити енергію і в цьому вам допоможе приємне спілкування і прогулянки на свіжому повітрі.

Жінка-Скорпіон

Зберіться з силами та сконцентруйте всю свою увагу на тому, що буде відбуватися – у вас з'являться перспективні можливості, які не можна упустити. Тиждень буде багатим на різні пропозиції, але будьте обережні – не всі з них будуть чесними та перспективними. Ваше вміння вчасно розпізнавати людей виручить вас, а вроджена увага до важливих деталей дозволить не упустити те, що вам подарують зірки.

Жінка-Стрілець

Ваша жіноча інтуїція цього тижня зіграє важливу роль, а енергетика зірок і планет буде дуже прихильною до всіх ваших починань. Але не варто поспішати у вчинках і рішеннях, через те, що це небезпечне прикрими помилками. Звертайте увагу на знаки долі і якщо ви вчасно їх побачите, то не помилитеся з вибором напряму. Також вони подадуть сигнал, якщо напрямок буде вибрано неправильно.

Жінка-Козоріг

Удача буде супроводжувати вас практично всі сім найближчих днів. Вдалими стануть пошуки нового та активного заробітку, подорожі, пошук нових знайомств, пошук другої половинки або зміцнення відносин. Тиждень дуже активний і вам знадобитися не тільки витримка, але й вміння знаходити компромісні рішення.

Жінка-Водолій

Розташування зірок і планет найближчими днями буде сприяти позбавленню від усього негативу, який накопичився у вашому житті за останні тижні. На початку тижня приділіть час наведенню порядку у своєму помешканні та сортуванню непотрібних речей. Після – займіться розв'язанням нагальних проблем, щоб закінчити листопад на позитивній ноті, а всі тривоги та страхи залишити в минулому.

Жінка-Риби

Вам знадобиться мотивація на цьому тижні, щоб не потурати власним бажанням замкнутися від всіх і кинути справи на самоплив. Тиждень обіцяє бути вдалим і з понеділка треба налаштуватися на активну роботу і прогнати тугу геть. Підтримка і допомога з боку близьких допоможуть Рибам зібратися з силами та розв'язати всі питання, що накопичилися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найголовніших щасливчиків долі в грудні.

А також розповідали про те, кому зірки обіцяють труднощі в кінці листопада.