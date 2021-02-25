Я постійно плакав: Юрій Горбунов розповів про партнерські пологи

Юрій Горбунов поділився враженнями від партнерських пологів. Трохи більше чотирьох років тому на світ з'явився їхній спільний з Катею Осадчою син. Хлопчика назвали Іван, і батьки досі не показують його обличчя широкій публіці.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю ЛюксФМ.

Ведучий зізнався, що усвідомив - чоловіки набагато слабкіше, ніж жінки. І якби він опинився на місці дружини, навряд чи витримав би народження дитини.

Виявилося, Юрій ретельно готувався до пологів. Ходив на спеціальні курси, вивчав, як все буде. І хоча під час процесу він зрозумів, що теорія і практика - різні речі, ніщо не змогло вибити з колії.

Він зізнається, що відчув - у минулому житті він був повитухою. І досі не перестає захоплюватися силою жінок, які дають нове життя.

"Я весь цей час плакав. Особливо, коли малюк 45 хвилин спав на мені", - каже ведучий.

Горбунова додає, що обов'язково "змусив" би кожного чоловіка бути присутнім на пологах.

Юрій дуже здивувався факту - після появи на світ діти краще відчувають папу, ніж маму. Справа в тому, що малюк ще в животику чує голос батька безпосередньо, тому встигає до нього прив'язатися. Немає сумнівів - краще в цей момент бути з коханою жінкою і дитиною.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року Катя Осадча та Юрій Горбунов оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року у них народився син, якого назвали Іваном.

У Каті Осадчої є старший син Ілля (2002) від першого шлюбу з бізнесменом і народним депутатом від "Партії зелених" Олегом Поліщуком. А для Юрія Горбунова Іван - єдина біологічна дитина.