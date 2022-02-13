Як посилити імунітет: цей простий масаж з Тибету легко виконувати вдома
Поряд з правильним харчуванням і здоровим способом життя фахівці радять не забувати про активність і фізичні навантаженнях. Ще одним способом посилити захисні сили організму може стати голчастий масаж.
Родом голчастий сасаж зі Стародавнього Китаю і Тибету. Але не поспішайте летіти в Китай або записуватися в салон краси чи на сеанс акупунктури: таку процедуру можна виконувати самостійно вдома.
Наприклад, в Інтернеті легко знайти спеціальні масажери з аплікаторами-голками, килимок або м'ячик, розповіла в своєму блозі про здоровий спосіб життя нутриціолог Євгенія Хелс.
Такого роду килимок легко знайти в Інтернеті (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Механізми впливу голчастого масажу на організм:
- Судинорозширювальний.
- Рефлекторна дія на зони вздовж хребта, на підошвах і долонях.
- Рефлекторний запуск захисних реакцій організму.
- Рефлекторна дія на зони Захар'їна-Геда (певні ділянки шкіри, в яких, при захворюваннях внутрішніх органів, проявляються відображені болі, а також з'являється підвищена чутливість).
Під час того, як людина починає застосовувати аплікатор, організм починає запускати механізм універсальних захисних реакцій, що дозволяє поліпшити своє самопочуття і, якщо ви хворієте, швидше одужати.
Він визначає системну, антистресову і ревіталізуючу і геропротекторну дію.
Чим корисно застосування аплікатора:
1. Надає імуностимулюючу дію.
2. Покращує мікроциркуляцію крові.
3. Знижує патологічну в'язкість крові.
4. Діє як знеболювальне.
5. Зменшує запалення.
6. Надає омолоджуючий ефект.
7. Надає м'який седативний ефект (заспокоює).
8. Надає гіпотензивний ефект (знижує тиск).
9. Покращує сон.
10. Добре застосовувати при депресії.
Як використовувати
- Для підвищення тонусу добре використовувати килимок-аплікатор (бажано з гострими голками) вранці, від 5-7 хвилин на спину, основу шиї і черепа, а також на стопи.
- Для релаксації і безсонні 15-20 хвилин ввечері на спину, основу шиї і черепа (обов'язково аплікаторами з менш гострими голками).
- Введіть це в своє щоденне користування. Киньте один килимок у ванну кімнату, поки чистите зуби, стійте на ньому.
- Можна купити кульку з голочками і просто не забувати катати його під ногою.
Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог назвала простий елемент, який допоможе омолодитися, є в багатьох продуктах.