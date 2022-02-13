Как усилить иммунитет: этот простой массаж из Тибета легко выполнять дома

Наряду с правильным питанием и здоровым образом жизни специалисты советуют не забывать об активности и физических нагрузках. Еще одним способом усилить защитные силы организма может стать игольчатый массаж.

Родом игольчатый массаж из Древнего Китая и Тибета. Но не спешите лететь в Китай или записываться в салон красоты или на сеанс акупунктуры: такую процедуру можно выполнять самостоятельно дома.

Например, в интернете легко найти специальные массажеры с аппликаторами-иголками, коврик или мячик, рассказала в своем блоге о здоровом образе жизни нутрициолог Евгения Хелс.