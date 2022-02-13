Как усилить иммунитет: этот простой массаж из Тибета легко выполнять дома
Наряду с правильным питанием и здоровым образом жизни специалисты советуют не забывать об активности и физических нагрузках. Еще одним способом усилить защитные силы организма может стать игольчатый массаж.
Родом игольчатый массаж из Древнего Китая и Тибета. Но не спешите лететь в Китай или записываться в салон красоты или на сеанс акупунктуры: такую процедуру можно выполнять самостоятельно дома.
Например, в интернете легко найти специальные массажеры с аппликаторами-иголками, коврик или мячик, рассказала в своем блоге о здоровом образе жизни нутрициолог Евгения Хелс.
Такого рода коврик легко найти в интернете (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Механизмы воздействия игольчатого массажа на организм:
- Сосудорасширяющее.
- Рефлекторное действие на зоны вдоль позвоночника, на подошвах и ладонях.
- Рефлекторный запуск защитных реакций организма.
- Рефлекторное действие на зоны Захарьина – Геда (определенные участки кожи, в которых, при заболеваниях внутренних органов, проявляются отраженные боли, а также появляется повышенная чувствительность).
Во время того, как человек начинает применять аппликатор, организм начинает запускать механизм универсальных защитных реакций, что позволяет улучшить свое самочувствие и, если вы болеете, быстрее выздороветь.
Он определяет системное, антистрессовое и ревитализирующее и геропротекторное действие.
Чем полезно применение аппликатора:
1. Оказывает иммуностимулирующее действие.
2. Улучшает микроциркуляцию крови.
3. Снижает патологическую вязкость крови.
4. Обезболивает.
5. Уменьшает воспаление.
6. Оказывает омолаживающий эффект.
7. Оказывает мягкий седативный эффект (успокаивает).
8. Оказывает гипотензивным эффектом (понижает давление).
9. Улучшает сон.
10. Хорошо применять при депрессии.
Как использовать
- Для повышения тонуса хорошо использовать коврик-аппликатор (с острыми иглами) утром, от 5-7 минут на спину, основание шеи и черепа, а также на стопы.
- Для релаксации и бессоннице 15-20 минут вечером на спину, основание шеи и черепа (обязательно аппликаторами с менее острыми иглами).
- Введите это в свое ежедневное пользование. Киньте один коврик в ванную комнату, пока чистите зубы, стойте на нем.
- Можно купить шарик с иголочками и просто не забывать катать его под ногой.
Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала простой элемент, который поможет омолодиться, есть во многих продуктах.