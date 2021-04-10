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З'явилася перша офіційна реакція Меган Маркл і Гаррі на смерть дідуся: "дякуємо за службу"

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 12:52
З'явилася перша офіційна реакція Меган Маркл і Гаррі на смерть дідуся: "дякуємо за службу" Королева Єлизавета II, Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Після смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького і чоловіка королеви Єлизавети II, в мережі з'явилася перша офіційна реакція Меган Маркл і принца Гаррі на втрату дідуся.

Подружжя вшанували пам'ять принца Філіпа на сайті свого благодійного фонду Archwell.

Онук і невістка Єлизавети II опублікували коротке співчуття у пам'ять про герцога Единбурзького і повідомили, що їм буде його не вистачати, а також подякували за службу.

"Світла пам'ять. Його королівська високість герцог Единбурзький. 1921-2021. Дякую за службу. Нам буде вас не вистачати", – написали Гаррі і Меган.

З'явилася перша офіційна реакція Меган Маркл і Гаррі на смерть дідуся: &quot;дякуємо за службу&quot;

Принц Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа (фото: скріншот з сайту Archwell)

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що принц Гаррі планує приїхати до Великобританії на похорон дідуся - вперше за рік. Востаннє Гаррі і Меган були у Великобританії в березні 2020-го року, коли склали з себе офіційні повноваження.

Чи буде дружина супроводжувати його на цей раз – поки невідомо, так як вона вагітна другою дитиною і повинна народити на початку літа.

Нагадаємо, що про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Він не дожив трохи більше двох місяців до свого сотого ювілею, а останнім часом багато хворів і провів місяць у лікарні. Помер менш ніж через місяць після виписки вдома, у Віндзорському замку.

Ми також писали, що титул герцога Единбурзького, як і інші титули чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, який помер 9 квітня, автоматично перейшли до його старшого сина Чарльзу. Якщо він стане королем, то всі титули будуть об'єднані з короною.

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