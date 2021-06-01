RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 1 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Автор: Lite

У цей день православні християни вшановують пам'ять Іоанна Углицького.

Які головні традиції, заборони і прикмети цього дня – читайте нижче.

У давнину наші предки в цей день шанували Івана Довгого і свято було пов'язане з погодою і сільськогосподарськими роботами.

У християнстві в цей день вшановується син князя Андрія Васильовича князь Іоанн Углицький. Разом зі своїм братом і батьком Іоанн був поміщений в темницю, де його близькі люди померли. Сам Іоанн, за наказом Московського великого князя Іоанна III, брата князя Андрія, перебував у в'язниці 32 роки, молячись за своїх утисків. Перед смертю йому вдалося прийняти постриг у чернецтво.

Народні прикмети на 1 червня

  • Якщо перші два дні місяця дощитиме - червень сухий.
  • Якщо погода прохолодна - так само буде і на початку липня.
  • Ворони розвернулися ключами в одну сторону - до сильного вітру.
  • Якщо пішов дощ - до багатого врожаю.

Всі традиції цього дня

До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.

У цей день зі сходом сонця селяни ходили до хлібної Ниви. Треба було відвести від поля вітру-суховії, не дати пустоколосиці народитися.

Опівдні з гілок верби або берези плели колесо і катали навколо поля. За поданням наших предків, цей обряд захищав хліборост, не даючи пустоколосиці погубити озимі хліба.

У цей день на Русі було заведено вимовляти різноманітні змови, які повинні були захистити поля від напастей — від негоди, від шкідників, від лихого ока.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею і сваритися з близькими.

Також в цей день не заведено стригти волосся, інакше урожай буде поганий.

Іменини святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

Читайте також, календар церковних свят на червень 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники