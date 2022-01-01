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Свято 1 січня: що категорично не можна робити в цей день

Автор: Styler

1 січня настає Новий Рік 2022. Вважається, як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш, тому в цю дату існує ряд прикмети забобонів.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Забобони і що не можна робити 1 січня

Наші предки вважали дуже хорошим знаком прокинутися в перший день року під собачий гавкіт і першим на вулиці зустріти чоловіка. Тоді цій людині весь рік буде посміхатися щастя і удача. Зверніть увагу і на знахідки, вони дадуть знак, що буде вас чекати в 2022 році.

1 січня ні в якому разі не можна працювати, відпочиньте в цю дату, все можна встигнути на наступний день. Якщо ви будете прибирати вдома або шити, прати - рік буде зі збитками.

У перший день нового року намагайтеся не віддавати борги – всі місяці будете розплачуватися. Найкраще залагодити всі фінансові справи до настання новорічної ночі, тоді і в Новий рік ви ввійдете без проблем.

Не викидайте нічого з дому 1 січня - можна викинути за поріг всю радість. Так вважали наші предки. Те ж стосується новорічних недогорілих свічок і їжі зі святкового столу.

Вважалося поганою прикметою сваритися 1 січня, так як конфлікт можна ненароком перенести на сім'ю і весь рік страждати від чвар.

У Новий рік і день пам'яті Воніфатія вважалося, що торговці можуть привернути до себе хороший достаток. Для цього потрібно було тільки дати знижку першому покупцеві.

Важливі прикмети 1 січня

  • Якщо в перший день Нового року буде зоряне нічне небо без хмар, то це обіцяло багатий урожай ягід;
  • Яка погода сьогодні, така і в червні буде;
  • Іній на деревах 1 січня вважався хорошим знаком для проведення сільськогосподарських робіт;
  • Якщо перша ніч Нового року місячна, то це віщувало багатий урожай гороху, сочевиці і бобових культур;
  • Легкий снігопад 1 січня говорив про те, що добре вродить пшениця.

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