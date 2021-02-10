Свято 10 лютого: що не варто робити в день Єфрема, прикмети

За сказанням, Єфрем Сирін був син від благочестивих батьків. Сам Єфрем Сирін називав себе людиною "невченою", хоча його пізнанням дивувався навіть Василій Великий.

У творах самого Єфрема Сиріна видно гарне знайомство з творами не тільки християнських вчених, але і з "еллінської мудрості", з язичницькою міфологією і початками тодішнього природознавства. У своїх проповідях Єфрем Сирін нерідко говорить про користь знання й освіти, яке "вище багатства".

Кількість його творів, по Фотію, простягалося до 1000, не рахуючи складених ним і ввійшли частково у богослужбове вживання молитов. Деякі з них були переведені на грецьку мову ще за життя.

У цей день також заведено відзначати іменини домовика. За народними уявленнями, без домовика не може стояти жоден будинок. Як правило, якщо домовик показувався кому-небудь з домочадців, це обіцяло останньому хворобу або смерть.

В цей день потрібно не тільки відвідати церкву, щоб помолитися, але і обов'язково задобрити домашній дух. Для цього існує безліч способів. Найпоширеніший - залишити блюдечко з молоком і печивом.

Прикмети 10 лютого

Нагодуйте домовика 10 лютого - позбудетеся від багатьох неприємностей.

Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.

Ліс почорнів – до відлиги.

Людям, народженим 10 лютого, домовик допомагає і всіляко оберігає від бід.

У народі вважалося, що домовик не любить сварок, сварливих і недбалих людей. Їх він карає, лякаючи ночами і створюючи в будинку безлад: гасить світло, розкидає посуд і ховає речі.

Також ні в якому разі не можна вбивати комах, що живуть в будинку. До речі, краще за все з домовиком ладнає саме кішка. Тому знущатися з неї не можна, зокрема на Єфрема варто віддячити тварині за допомогу.

Іменини святкують: Юхим, Георгій, Володимир, Яків і Юрій.