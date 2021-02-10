RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 10 лютого: що не варто робити в день Єфрема, прикмети

Автор: Lite

10 лютого 2020 року українці відзначають день Єфрема Сиріна - християнського богослова і поета, одного з Вчителів Церкви IV століття, який народився у місті Ниізібії.

Популярні новини
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Свято 5 лютого: що заборонено робити у Агафіїв день, головні прикмети 05 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021
Дзеркальна дата 12.02.2021 може кардинально змінити долю: як привернути свою удачу 07 лютого 2021
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021

За сказанням, Єфрем Сирін був син від благочестивих батьків. Сам Єфрем Сирін називав себе людиною "невченою", хоча його пізнанням дивувався навіть Василій Великий.

У творах самого Єфрема Сиріна видно гарне знайомство з творами не тільки християнських вчених, але і з "еллінської мудрості", з язичницькою міфологією і початками тодішнього природознавства. У своїх проповідях Єфрем Сирін нерідко говорить про користь знання й освіти, яке "вище багатства".

Кількість його творів, по Фотію, простягалося до 1000, не рахуючи складених ним і ввійшли частково у богослужбове вживання молитов. Деякі з них були переведені на грецьку мову ще за життя.

У цей день також заведено відзначати іменини домовика. За народними уявленнями, без домовика не може стояти жоден будинок. Як правило, якщо домовик показувався кому-небудь з домочадців, це обіцяло останньому хворобу або смерть.

В цей день потрібно не тільки відвідати церкву, щоб помолитися, але і обов'язково задобрити домашній дух. Для цього існує безліч способів. Найпоширеніший - залишити блюдечко з молоком і печивом.

Прикмети 10 лютого

  • Нагодуйте домовика 10 лютого - позбудетеся від багатьох неприємностей.
  • Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.
  • Ліс почорнів – до відлиги.
  • Людям, народженим 10 лютого, домовик допомагає і всіляко оберігає від бід.

У народі вважалося, що домовик не любить сварок, сварливих і недбалих людей. Їх він карає, лякаючи ночами і створюючи в будинку безлад: гасить світло, розкидає посуд і ховає речі.

Також ні в якому разі не можна вбивати комах, що живуть в будинку. До речі, краще за все з домовиком ладнає саме кішка. Тому знущатися з неї не можна, зокрема на Єфрема варто віддячити тварині за допомогу.

Іменини святкують: Юхим, Георгій, Володимир, Яків і Юрій.

Як ми писали раніше, ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжню любов в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники
Читайте також
Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці
Папа Франциск заснував нове свято - Всесвітній день бабусь і дідусів
Прогноз погоди