Свято 11 лютого: що не можна робити в день Лаврентія, прикмети

У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Головні прикмети цього дня:

Якщо дим стелиться коромислом – скоро прийде тепла погода

Червона луна – буде сильний вітер.

Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода у цей день визначить погоду на весь місяць березень.

Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.

У день Лаврентія ліс гуде і шумить – скоро настане відлига

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна працювати і важко працювати.

Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Федір і Яків.

До речі, на вечерю потрібно господиням пекти пиріжки з капустою. Вважається, що вони принесуть щастя. Якщо до вас прийшли гості, обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чим-небудь смачним. Тоді весь рік у домі буде достаток.

Сни, які наснилися 11 лютого, віщують сльози і переживання. Однак вони збуваються не завжди. Має значення і те, що вам приснилося: бачити сліпого – до краху надій.