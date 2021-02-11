RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 11 лютого: що не можна робити в день Лаврентія, прикмети

Автор: Lite

11 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого Лаврентія. Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою карою, у в'язниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих

Популярні новини
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021
Свято 5 лютого: що заборонено робити у Агафіїв день, головні прикмети 05 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Павло Глоба назвав щасливчиків тижня серед знаків Зодіаку: їм випаде унікальний шанс! 09 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021

У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо дим стелиться коромислом – скоро прийде тепла погода
  • Червона луна – буде сильний вітер.
  • Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода у цей день визначить погоду на весь місяць березень.
  • Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.
  • У день Лаврентія ліс гуде і шумить – скоро настане відлига

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна працювати і важко працювати.

Іменини 11 лютого святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Федір і Яків.

До речі, на вечерю потрібно господиням пекти пиріжки з капустою. Вважається, що вони принесуть щастя. Якщо до вас прийшли гості, обов'язково запросіть їх в будинок і почастуєте чим-небудь смачним. Тоді весь рік у домі буде достаток.

Сни, які наснилися 11 лютого, віщують сльози і переживання. Однак вони збуваються не завжди. Має значення і те, що вам приснилося: бачити сліпого – до краху надій.

Як ми писали раніше, ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжню любов в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники
Читайте також
Свято 2 лютого: що заборонено робити на Євфимія Великого, прикмети
Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці
Прогноз погоди