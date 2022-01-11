Свято 11 січня: що заборонено робити в цей день, прикмети

Ще 11 січня – День Йосипа Обручника, зарученого чоловіка Пресвятої Богородиці.

Йосип Обручник, згідно з євангельським оповіданням, по прямій лінії походив з роду Давида-царя, але перебував у бідності і, проживаючи в глухому містечку Назареті, займався теслярством.

Після смерті першої дружини Йосип вже в похилому віці заручився з Дівою Марією, Матір'ю Ісуса. Згідно з Євангелієм від Матвія, після їх заручення, перш "ніж поєднувалися вони", Йосип дізнався, що вона вагітна і бажав"таємно відпустити її". Після цього архангел Гавриїл з'явився уві сні Йосипу і заспокоїв його, сказавши :" Не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо народжене в ній є від Духа Святого; народить же Сина, і назвеш йому ім'я Ісус, бо Він врятує людей Своїх від гріхів їх".

Традиції цього дня

На згадку про немовлят, бездушно вбитих Іродом, в цей день заведено було особливо ретельно охороняти дітей: для них влаштовували посиденьки зі страшними історіями і жартівливими іграми – під пильним наглядом батьків.

Також в цей день прийнято було молитися про здоров'я і безпеку дітей. Зокрема, молитви звертали і до Йосипа Обручника.

У дворі в страшний день намагалися запалити багаття: за повір'ям, в ньому згорять всі печалі і прикрощі.

Що заборонено робити 11 січня

За народними повір'ями, 11 січня не можна виходити з дому після заходу сонця, інакше чекати біди.

Якщо в цей день загадувати бажання, вони збудуться, але навпаки, тому краще ні про що не мріяти сьогодні.

Також в цей день не рекомендується стригти волосся, інакше не буде в сім'ї грошей цілий рік.

Прикмети дня

північний вітер, а хмар немає - до морозів;

погода тепла - до теплої і ранньої весни;

заметіль - липень похмурим буде;

мерехтіння зірок вночі і/або низько пливуть хмари вдень - до морозів;

сніг великими пластівцями летить і / або ліс шумить – до потепління.

У цей день іменини святкують Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Єгор, Лаврентій, Макар, Марк, Наталя та Юрій.