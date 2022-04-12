Свято 12 квітня: що можна і не можна робити в цей особливий день, всі прикмети

12 квітня вшановує пам'ять преподобного Іоанна Лествичника.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років у молитвах і пості.
У цей день селяни молилися Лествичнику, щоб на землю зійшли дощі, а саджанці добре росли. Було заведено пекти довгі коржі з викладеними зверху з тіста перекладинами. Називали таку випічку" сходами" або "драбинками".
Крім того, в народі в цей день заведено було забиратися. Весь будинок вичищали, килими просушували на сонці.
Також сьогодні було приємно рясно годувати домашніх тварин. Вважалося, що їжа цього дня допоможе їм привести краще потомство.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
Також сьогодні іменини святкують Іван, Софронія, Зосим і Захар. Привітайте їх з днем ангела!
Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.