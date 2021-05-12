Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

12 травня православні християни вшановують пам'ять мучеників Кізичних.
Про всі прикмети та табу - читайте нижче в нашому матеріалі.
Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малазійському місті Кизик і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кизик знаходився в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За життя апостола Павла тут почала поширяться християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.
Дев'ять мучеників, різних станів і віку, прагнули звернути в християнство жителів Кизика. Їх схопили й відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.
У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами й молитвами.
Іменини сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Іван.
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