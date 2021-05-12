Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малазійському місті Кизик і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кизик знаходився в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За життя апостола Павла тут почала поширяться християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.

Дев'ять мучеників, різних станів і віку, прагнули звернути в християнство жителів Кизика. Їх схопили й відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.

У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами й молитвами.

Іменини сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Іван.

Головні прикмети цього дня:

Тепла і Зоряна ніч - буде відмінний урожай.

Сонце ясно сходить - на відерне літо.

Якщо в цей день багато оводів - вродять огірки.

Золотиста і безвітряна вечірня зоря - буде хороша погода.

Журавель гніздо в низині в'є - прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.

Мурахи перебираються в сухе місце - бути дощу.

Багато хрущів - до посушливого літа.

Блискавка перед дощем - до затяжної негоди.

Що не можна робити в цей день: