Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

12 травня, у четвер, православні християни вшановують пам'ять мучеників Кізичних.
Що можна і не можна робити в цей день прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малазійському місті Кізік і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кізік знаходився в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За життя апостола Павла тут почала поширяться християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.
Дев'ять мучеників, різних станів і віку, прагнули звернути в християнство жителів Кизика. Їх схопили і відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.
У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами і молитвами.
Іменини сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Іван. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
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