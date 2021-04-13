Свято 13 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

13 квітня православні вшановують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.
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Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссима.
Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.
Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.
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