RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свято 13 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

Автор: Lite

13 квітня православні вшановують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.

Про всіх прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі

Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссима.

Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.

Головні прикмети 5 квітня

  • Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.
  • Прилетіли з півдня птахи, які довгий час не щебетали - гряде мороз.
  • Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.
  • Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.

Що не можна робити 5 квітня

  • На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.
  • Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

Сьогодні Іменини святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.

Як ми раніше писали, коли українці святкуватимуть Вербну неділю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники
Читайте також
У квітні на українців чекає мінімальна кількість вихідних днів
Прогноз погоди