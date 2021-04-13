Свято 13 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссима.

Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.

Головні прикмети 5 квітня

Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.

Прилетіли з півдня птахи, які довгий час не щебетали - гряде мороз.

Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.

Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.

Що не можна робити 5 квітня

На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.

Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

Сьогодні Іменини святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.