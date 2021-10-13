Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія

13 жовтня 2021 року православні відзначають Григор'їв день, який названий на честь засновника Пельшемського монастиря.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Зазначається, що Григорій, на чию честь було названо свято, походив з роду галицьких бояр Лопотових. У 15 років батьки хотіли поєднати його шлюбом, але померли, не встигнувши виконати те, що задумували.
Григорій залишив маєток, що дісталися йому у спадок, і прийняв постриг у Богородиці - Різдвяному монастирі поблизу Галицького озера. Пізніше став ігуменом і був шанований не тільки жителями міста, а й князем Юрієм Дмитровичем.
Обтяжуючись славою, Григорій залишив монастир і пішов до Ростова на поклоніння місцевим святиням.Там він залишився в Авраамієвому монастирі, а пізніше став архімандритом Спаського монастиря на пісках. Два роки він керував монастирем, а потім вночі таємно покинув Ростов і прийшов до преподобного Діонісія Глушицького і став його учнем.
У віці 104 років Григорій покинув Діонісія і прийшов на береги річки Пельшми і поставив там собі келію. У 127 років він, передчуваючи свою смерть, прийшов до свого духівника Варсонофія, щоб сповідатися і причаститися.
До слова, вмираючи, він просив кинути його тіло в болото, але учні, шануючи його, перенесли тіло Григорія в заснований ним монастир і поховали в церкві.
Раніше на Григорія було заведено слідувати певним правилам. Вважалося, що подібними діями можна було створити всі необхідні умови для того, щоб в майбутньому не виникало проблем, наприклад, зі здоров'ям.
За народним повір'ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей, а потім в день Єрофея (17 жовтня) провалюються під землю до самої весни. Напередодні Покрови вони виють цілий день, намагаючись перекричати вітер.
Іменини сьогодні святкують - Олександра, Олексій, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Михайло, Петро. Не забудьте їх привітати з днем ангела!
Як ми раніше писали, українців у жовтні чекають додаткові вихідні.