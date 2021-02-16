Свято 16 лютого: що не можна робити в день Ганни і Симеона, прикмети

Ганна була благочестивою вдовою з Єрусалиму і в той день, коли немовля Ісуса його батьки принесли в Єрусалимський храм, щоб принести жертву за народжену первістка чоловічої статі, як це наказує іудейський закон, саме в той момент у храмі була Ганна.

В іконописі Ганна зображується як "стариця 84 років, єврейського типу, особою худощава, в хітоні, полуфелоні, з покривалом на голові".

Пам'ять Ганні віддається я разом з Симеоном Богоприїмцем - одним із сімдесяти двох вчених толковников-перекладачів, яким єгипетський цар Птолемей II доручив перекласти Святе Письмо з єврейської на грецьку мову.

Наголошується, коли Симеон перекладав Книгу пророка Ісаї і прочитав слова "Ось Діва в утробі прийме і народить Сина", він подумав, що це явна описка замість "Діва" повинно стояти "Дружина", і вважав своїм обов'язком виправити текст. Але ангел Господній зупинив руку Симеона і запевнив його, що він не помре, поки не переконається в істинності пророцтва Ісайї.

Народні прикмети на день Ганни

Багато снігу у цей день – літо буде дощовим.

Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.

Чим швидше в цей день приступити до справ, тим швидше прийде весна.

Що не можна робити 16 лютого

У цей день заборонено носити чорні речі

Не рекомендується конфліктувати.

Не можна брати гроші в борг.

16 лютого варто помолитися Симеону і Ганні, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

Іменини в цей день святкують: Анна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло і Роман.