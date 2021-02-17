Свято 17 лютого: що заборонено робити на Миколу Студеного, прикмети

Коли Миколі виповнилося 10 років, батьки відправили його в Константинополь, де його дядько, блаженний Феофан, був ченцем Студійського монастиря. Тут Миколу взяли в монастирське училище, по закінченні якого, у віці 16-ти років, він був пострижений у ченці, а через кілька років удостоєний священного сану.

Під час жорстокого гоніння на ікони при візантійському імператорі преподобного Миколу неодноразово кидали в темницю, катували й глумилися над ним. Наперекір цьому, він продовжував ревно поширювати православ'я серед християн. За свою подвижницьке життя Микола отримав від Господа дар зцілення.

17 лютого жінки намагалися переробити всю домашню роботу. Вони прибирали в хліві, доглядали за тваринами, читали над скотиною спеціальні охоронні молитви, щоб уберегти їх від заблукалих з лісу звірів, що траплялося досить часто.

Також в цей день знахарі заговорювали вітер, робили закоти та привороти, лікували хвороби підшлункової залози і шлунка.

Прикмети та повір'я 17 лютого

Іній на Миколу – до хорошого врожаю. Іній перед Миколою – вівці гарні будуть. Ліс почорнів – до відлиги. Якщо гілки ялини до низу згинаються – буде сніг, підняті вгору – до ясної погоди. Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птаха – до новин, свиню – до тяжких життєвих випробувань.

Що не можна робити 17 лютого

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу - дороги не буде. Але якщо вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися - до лиха.

Іменини святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Борис, Георгій, Дмитро, Катерина, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.