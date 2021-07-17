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Свято 17 липня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

Автор: Styler

17 липня православна церква вшановує пам'ять преподобної Марфи, матері преподобного Симеона Дивногорця, і трьох святих з ім'ям Андрій: християнського богослова і проповідника Андрія Критського, російського іконописця Андрія Рубльова, благовірного великого князя Андрія Боголюбського.

Ми розповімо нижче в нашому матеріалі про найголовніші прикмети дня, а також його табу.

У народному календарі ця дата отримала назву Андрій Налива, а все тому, що найчастіше до цього дня наливалося вівсяне колосся. Люди з нетерпінням чекали дощу. Вважалося, що "Андріївський" дощик сприятливий для посівів і обіцяє багатий урожай.

На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно. День проходив у невпинній праці. Було заведено готувати смачну вівсяну кашу. Перш ніж приступити до трапези, необхідно нагодувати коней, адже від їх витривалості, сили і здоров'я залежав успіх літньої напруженої роботи під час жнив і збирання хліба. Щоб коні протягом року не хворіли, їм давали дихати парою від звареної вівсяного лушпиння.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода на Андрія Наливу, така буде і в Калинів день (11 серпня).
  • Якщо листя на рослинах почали жовтіти, то осінь буде ранньою.
  • Хмарна погода - до тепла.
  • Грім гримить голосно - до граду.
  • Якщо при перших краплях дощу кури в курник ховаються, то злива буде затяжним.
  • Хороший урожай лісових ягід - до суворої зими.

Що категорично не можна робити в цей день

  • У цей день не можна нічого планувати - буде невдача.
  • Не давайте в борг і не беріть грошей в борг - цей день вважається небезпечним.

Іменинники - Андрій, Богдан, Юхим (Юхим), Марфа (Марта), Федір, Федот. Привітайте цих людей з днем ангела.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться нове свято.

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