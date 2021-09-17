Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Неопалима Купина - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купина" оберігає будинок від пожежі й блискавок.

Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захисту в бою, пожежники і лікарі - при ризику отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купину "спалити" її гріхи.

У цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. Біля ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі обходили стороною їх житла. А якщо загоряння все-таки відбувалося, люди носили святий образ навколо палаючої хати.

Також 17 вересня селяни обходили сінники і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.

Головні прикмети

Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.

Великі мурашині купи - до холодної зими.

Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

Після дощу земля швидко підсохла - чекай затяжної негоди.

Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

Пугач голосно ухає або заєць забіг в село – до пожежі.

Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.

Що не можна робити в цей день

Не варто в цей день сваритися

Починати важливі справи

Дивитися на вогонь.

День ангела 17 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Асаф, Василь, Григорій, Іоанн, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Парфен, Петро, Прилідіан, Степан.