Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

18 серпня в православній церкві відзначається день святого Євстигнея.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
У старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час в молитвах, а також здійснював добрі справи і відвідував храми.
У народі ця дата вважається в народі днем Євстигнея - житника. Селяни здійснювали спеціальний обряд, щоб посіви швидше дозрівали. За традицією, потрібно було з'їсти в цей день хліб з цибулею, запиваючи квасом. А ще великою удачею вважається в цей день знайти на полі стебло з 12-ма колоссям. Зерна з нього зберігають до наступної весни і першими засівають.
18 серпня була поширена традиція, згідно з якою заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також радив запивати хліб квасом). Наші предки вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.
Іменинники цього дня - Нонна. Привітайте її з днем ангела.
Нагадаємо, що з'явився графік вихідних днів на День Незалежності.