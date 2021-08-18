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Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Автор: Styler

18 серпня в православній церкві відзначається день святого Євстигнея.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

У старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час в молитвах, а також здійснював добрі справи і відвідував храми.

У народі ця дата вважається в народі днем Євстигнея - житника. Селяни здійснювали спеціальний обряд, щоб посіви швидше дозрівали. За традицією, потрібно було з'їсти в цей день хліб з цибулею, запиваючи квасом. А ще великою удачею вважається в цей день знайти на полі стебло з 12-ма колоссям. Зерна з нього зберігають до наступної весни і першими засівають.

18 серпня була поширена традиція, згідно з якою заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також радив запивати хліб квасом). Наші предки вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде.
  • Якщо цибуля визрівала 18 серпня – вважалося, що селянин урожай втратив.
  • Не можна в полі співати - тільки по дорозі.
  • П'явки на поверхню води спливають - дощ буде.
  • Земляні черв'яки виповзли 18 серпня з – під землі - чекайте дощу.
  • Увечері відлуння чується далеко - буде теплий день.
  • Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, то наступний день буде похмурим.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.
  • Не варто брати гроші в борг.

Іменинники цього дня - Нонна. Привітайте її з днем ангела.

Нагадаємо, що з'явився графік вихідних днів на День Незалежності.

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