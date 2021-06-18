Свято 18 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

18 червня християни відзначають Дорофєєв день. Ця дата названа так на честь священномученика Дорофея тирського, який жив в 3-4 столітті.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня, а також, хто сьогодні іменинник.
Він служив єпископом у фінікійському місті тирі. У період гоніння на християн при імператорі Діоклетіані переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.
На Русі вважалося, що з Дорофея починаються найкоротші ночі в році. Їх ще називали"горобині". У цей день зазвичай розквітає сон-трава, яка може передбачити сплячій людині майбутнє.
Іменинники цього дня - Гнат, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіан, Федір. Не забудьте привітати їх з днем ангела.
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