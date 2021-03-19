Свято 19 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники

19 березня 2020 року православні християни відзначають день Знайдення чесного Хреста і цвяхів Святий равноапостольсної царицею Єленою в Єрусалимі.
Всі прикмети і звичаї цього дня, а також у кого іменини, читайте в нашому матеріалі нижче.
Цариця Єлена в 326 році вирушила до Єрусалиму, щоб знайти Хрест Господній. Вона дізналася, що Хрест заритий у землю на місці, де побудували язичники храм на честь Венери. За наказом Олени зламали будинок і рили землю – в результаті пошуків знайшли три хрести, а поруч з ними дощечку з написом: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський".
Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Ісус, стали покладати їх по черзі на померлого. Від двох хрестів ніякого дива не сталося. Коли поклали третій хрест, померлий воскрес, таким чином дізналися Хрест Господній.
В цей день люди з особливою шаною ставляться до води. Наші предки освячували криниці ходили до лазні.
Сьогодні Іменини святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір.
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