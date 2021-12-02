Свято 2 грудня: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

2 грудня 2021 року православні шанують пам'ять святого Авдія, який є одним з дванадцяти малих пророків.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно з доданням, Авдій жив приблизно в період розгрому єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава.
На той момент навколо панувала розпуста і лише він вів при цьому максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння щодо християн, і Авдій став допомагати прихильникам своєї віри. Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомогу ближнім Авдій отримав дар пророцтва.
Вважається, що Авдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій будинок від нечисті, українцям радять постукати обухом сокири по віконних рам і дверних одвірків.
Іменинники цього дня - Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!
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