Свято 20 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

20 серпня в народному календарі день Марини - Пімени. Наші предки в цей час остаточно прощалися з літом і зустрічали осінь.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня якраз закінчували збір її врожаю. Також на Марину - Пімену починали жовтіти листя і потрібно було починати роботи з посіву озимої пшениці.
За старих часів був звичай в цей день пригощати бідняків і хворих медом і свіжими овочами, фруктами, вдовицям і сиротам допомагати прибрати нестиснений хліб, в притулки відносити гостинці. Також на Марини - Пімени починається заготівля лікарських трав.
Іменинники цього дня - Митрофан.
Як ми писали раніше, українців у серпні чекає робоча субота.