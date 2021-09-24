Свято 20 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети

У народі свято має назву Федорин день, Федора, Федори-обдери і Федора осіння, і присвячувався закінченню робіт в полі і на городі. Наші предки проводили в цей день обряди, ворожили про погоду на залишок осені і початок зими, дотримувалися важливих правил і не порушували заборони.

За церковними переказами преподобна Феодора будучи ще світською дамою одного разу не витримала спокусу, піддалася звідниці й зробила перелюб, будучи заміжньою. Щоб спокутувати гріх, вона коротко обстригла волосся, одягла чоловічий одяг і відправилася під ім'ям Феодор в чоловічий монастир просити у Бога вибачення. Християнська подвижниця прославилася здійсненням дива, і після смерті її зарахували до лику святих.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Федору сильні сходи озимих, значить в наступному році буде хороший урожай;

Якщо в цей день бджоли літають, то зима буде пізня;

Золотий колір в одязі в Федорин день притягує удачу;

Будь-яка брехня і хула на Федору швидко розкриється і принесе розплату говорив.

Що не можна робити в цей день

У Федорин день більшість заборон стосуються саме жінок. Суворо заборонялося фарбувати губи й наносити макіяж, інакше загрожували довгі важкі хвороби.

Мити голову теж було не можна 24 вересня, а також не можна стригти нігті і купувати новий одяг. Це обіцяло хвороби.

На свято вважалося дуже поганою прикметою, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці - вірили, що після цього чоловік сильно зап'є і в родині будуть довгі сварки.

З огляду на легенди про святу Феодору і те, що преподобна стала жертвою пліткарок і звідниць, наші предки в цей день уникали говорити погані слова про інших людей і вже тим більше наговорювати. В покарання за порушення цього правила нібито незабаром весь негатив повернеться їм, причому помножений в рази.

Також у Федорин день намагалися нічого не підіймати з дороги та не забирати собі, бо "нічийна" річ могла передати новим господарям псування, послану лихими людьми і чаклунами.

24 вересня жінки традиційно влаштовували вечірки -"капусники", вони збиралися разом в будинку і готували страви з капусти, яка вважалася найголовнішим, корисним і цілющим продуктом в цей день, і при цьому ще "притягувала" достаток.

День ангела 24 вересня святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.