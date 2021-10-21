Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети

21 жовтня 2021 року в православній церкві традиційно шанують святих Трифона і Пелагею.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі день називали Ознобиці, і говорили: "З Трифона і Пелагеї все холодніше". Також 21 жовтня відзначають День яблука. Саме сьогодні наші предки чекали справжніх похолодань і були дуже обережними в побуті, бо ризик подій зростав..
Традиційно в цей день займалися ремонтом, пошиттям і покупкою зимового одягу, готуючись, таким чином, до наступаючої зими. Селяни в цей день, поки вода кіркою льоду не покрилася, на дно водойм опускали на зберігання щільно закупорені бочки з засоленими огірками. Річ у тому, що під льодом температура води завжди стабільна і не опускається нижче +4°C. такі умови є ідеальними для зберігання солінь. Навесні бочки діставали з води й на столах з'являлися надзвичайно смачні солоні огірки.
У цей день не можна базікати даремно і пліткувати. Також лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі. В іншому випадку всі негативні слова обернутися проти того, хто їх вимовив.
21 жовтня заборонено байдикувати. Вважається, що ті, хто буде працювати продуктивно, зможе отримати благодать від Святої Пелагеї.
Також в цей день заборонено розповідати погані сни до заходу сонця. Вважається, що в такому випадку вони або збудуться, або іншим чином принесуть невдачі в життя того, хто їх бачив і розповів. А ось після заходу – заборона не діє.
У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.
День ангела 21 жовтня святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Тетяна.
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