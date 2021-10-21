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Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети

Автор: Styler

21 жовтня 2021 року в православній церкві традиційно шанують святих Трифона і Пелагею.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі день називали Ознобиці, і говорили: "З Трифона і Пелагеї все холодніше". Також 21 жовтня відзначають День яблука. Саме сьогодні наші предки чекали справжніх похолодань і були дуже обережними в побуті, бо ризик подій зростав..

Що можна робити сьогодні

Традиційно в цей день займалися ремонтом, пошиттям і покупкою зимового одягу, готуючись, таким чином, до наступаючої зими. Селяни в цей день, поки вода кіркою льоду не покрилася, на дно водойм опускали на зберігання щільно закупорені бочки з засоленими огірками. Річ у тому, що під льодом температура води завжди стабільна і не опускається нижче +4°C. такі умови є ідеальними для зберігання солінь. Навесні бочки діставали з води й на столах з'являлися надзвичайно смачні солоні огірки.

Що заборонено робити 21 жовтня

У цей день не можна базікати даремно і пліткувати. Також лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі. В іншому випадку всі негативні слова обернутися проти того, хто їх вимовив.

21 жовтня заборонено байдикувати. Вважається, що ті, хто буде працювати продуктивно, зможе отримати благодать від Святої Пелагеї.

Також в цей день заборонено розповідати погані сни до заходу сонця. Вважається, що в такому випадку вони або збудуться, або іншим чином принесуть невдачі в життя того, хто їх бачив і розповів. А ось після заходу – заборона не діє.

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.

Народні прикмети на 21 жовтня

  • Якщо зірки яскраво сяють, погода буде хороша. Якщо тьмяно, чекай негоди.
  • Якщо до цього дня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.
  • Якщо місяць в колах, то літо посушливим буде.
  • Хмари низько пливуть - до морозу.
  • Мишки норки з південного боку роблять - до суворої зими.
  • Якщо скотина до вечора поводиться неспокійно, чекай негоди.
  • Ліс посірів - до морозу.
  • Біля Сонця туманне коло з'явилося - до ясної і сухої погоди.
  • Дятел дерево знизу довбає і вгору піднімає - до суворої і сніжної зими.

День ангела 21 жовтня святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Тетяна.

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