Свято 22 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Микола прославився тим, що протегував купцям і морякам. Після смерті святого його тіло почало мироточити й стало об'єктом паломництва.

На Русі святого Миколая вважали одним з найголовніших покровителів і заступників. У народному календарі дата значиться як Нікола весняний, Миколин день.

До речі, день Миколи Чудотворця відзначається два рази на рік: 19 грудня – День Святого Миколая, і влітку – 22 травня.

Селяни називали день весняним, теплим, травним. З цієї дати чекали настання справжнього тепла. Найголовнішою прикметою 22 травня був дощ: якщо він був, люди вважали, що бути хорошому врожаю.

Головні прикмети цього дня:

Жаби почали квакати - прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

Вільха зацвіла - пора сіяти гречку.

Наступного дня після Миколая йде дощ - літо буде дощовим і холодним.

Зграї шпаків неспокійно перелітають з одного поля на інше — до зміни погоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

У цю дату не можна сумувати.

Категорично не можна лаятися.

Ні в якому разі не можна згадувати погане.

Не можна відмовляти тому, хто просить про допомогу.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип.