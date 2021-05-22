Свято 22 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

22 травня православні християни вшановують пам'ять Миколи Чудотворця з грецької колонії Патара.
У нашому матеріалі ми розповімо, що можна, а що не можна робити в цей день і про всі його прикмети.
Микола прославився тим, що протегував купцям і морякам. Після смерті святого його тіло почало мироточити й стало об'єктом паломництва.
На Русі святого Миколая вважали одним з найголовніших покровителів і заступників. У народному календарі дата значиться як Нікола весняний, Миколин день.
До речі, день Миколи Чудотворця відзначається два рази на рік: 19 грудня – День Святого Миколая, і влітку – 22 травня.
Селяни називали день весняним, теплим, травним. З цієї дати чекали настання справжнього тепла. Найголовнішою прикметою 22 травня був дощ: якщо він був, люди вважали, що бути хорошому врожаю.
Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип.
Як ми раніше писали, з'явився важливий календар дат на червень.