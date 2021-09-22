Свято 22 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Сьогодні православні християни вшановують пам'ять святих, які були батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії.

До речі, саме з цієї дати настає друге "бабине літо", яке триває аж до Покрови Пресвятої Богородиці - 14 жовтня.

Головні прикмети 22 вересня

Наші предки вірили, що якщо в цей день спостерігається багато павутини - значить бути тривалої осені й пізньої зими.

Також вважається, що 22 вересня гості принесуть у ваш будинок щастя і благополуччя. Тому запрошувати гостей сьогодні вважалося хорошим правилом.

А ось відмовляти гостям в день праведних богоотців Іоакима і Анни (і в день осіннього рівнодення, до речі) не прийнято. Що б гість не попросив - неодмінно треба дати або виконати. Така поведінка господарів приносить в їх будинок щастя.

Вважається, що від поминання в цей день померлим родичам стає легше на тому світі.

А ще завжди вважалося, що якщо 22 вересня піти на природу (в ліс або в парк), то сил у вас помітно додасться.

Ну, а той, хто народився 22 вересня, проживе яскраве і щасливе життя.

Що не можна робити 22 вересня

Споконвіку українці дотримувалися кількох заборон у цей день. Так, вважається, що сьогодні категорично не можна:

давати і брати в борг, і вирішувати інші фінансові питання;

спати при місячному світлі, бо в цей день він може забрати здоров'я і красу;

заздрити (від цього почуття взагалі необхідно позбавлятися і вміти радіти успіхам інших).

Також 22 вересня не варто затівати переїзд.

До слова, сьогодні несприятливий день не тільки для переїздів, а й навіть для тривалих поїздок. Вважається, що зміна обстановки в цей день може стати причиною невдач у фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Традиції сьогоднішнього дня

Традиційно у 22 вересня наші предки-українці оновлювали вогонь в будинку і спалювали старий одяг, щоб запобігти появі хвороб, пристріту, псування.

Також в цей день дітей виставляли на поріг і обливали водою. Після такого ритуалу вони просили вибачення і кланялися батькам.

День ангела у цей день відзначають Акім, Анна, Йосип, Микита, Северіан, Феофан, Феодосій, Харитон.